Kattia Bohorquez: "El pedido de anulación de descenso fue pedido de la Junta de Acreedores de Alianza Lima, no del club". | Fuente: Alianza Lima

El último viernes se dio a conocer que Alianza Lima envió una carta a la Federación Peruana de Fútbol pidiendo que se anule el descenso en el presente año alegando, entre otras razones, que es un año atípico a causa de la pandemia.

Por su parte, Kattia Bohorquez, administradora del club 'blanquiazul', precisó que esta iniciativa partió de la Junta de Acreedores y no de parte de la administración. Pero que, al ser solicitado por un gran porcentaje, se acató a la solicitud, se respaldó a través de la firma y se trasladó el pedido a la FPF.

"No he emitido opinión sobre el pedido (de anulación del descenso) de la Junta de Acreedores, solo hice el traslado hacia la FPF y el abogado hizo el sustento jurídico que solicitaba la Junta de Acreedores en un 95%. ", indicó Bohorquez en diálogo con Fútbol Como Cancha de RPP Noticias.

Por su parte, Bohorquez indicó que este pedido, que tiene como objetivo quedarse en primera división, es una salida distinta a la que se buscó recurriendo a la Comisión de Licencias: "En dos oportunidades me he negado a firmar esa carta (anulación del descenso), considero que no se ajusta a la vía que determinó el club, la vía de Licencias y que se ajusta a la normativa, aplicar a todos el reglamento".

"El club se ha ido por la vía del reglamento de licencias. El pedido de anulación del descenso no sale de Alianza Lima, sino de la Junta de Acreedores, lo que hizo Alianza fue correr traslado", agregó Bohorquez.

Asimismo, indicó que, se dé o no el descenso, Alianza Lima competirá en el 2021: "En ningún escenario, Alianza Lima se va a quedar sin jugar ninguna liga. Jugará así le toque jugar en Liga 1 o Liga 2".

En tanto a su labor, la administradora del club precisó: "Sí he tenido autonomía este año en las labores que me competían. Pero ninguna injerencia en lo deportivo en tanto a lo técnico-táctico. Sí debo saber quiénes son las personas que están llegando al club en tanto a antecedentes o comportamientos".