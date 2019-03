Alianza Lima: Leao Butrón no será sancionado por gestos polémicos hechos en Ayacucho

Leao Butrón tiene cuatro partidos como titular en el Torneo Apertura 2019. | Fuente: Club Alianza Lima

En la última fecha del Torneo Apertura, de la Liga 1 Movistar, Alianza Lima cayó 2-0 en su visita a Ayacucho. Sin embargo, el resultado pasó desapercibido, pues más se habló de Leao Butrón.

Al retirarse de la cancha, el arquero blanquiazul se dirigió a determinados hinchas del equipo local, realizando unos gestos que causaron polémica en redes sociales, y fueron catalogados, según un comunicado emitido por Ayacucho FC, como racistas y discriminatorios.

Sin embargo, el mismo Leao Butrón aseguró que nada tuvieron que ver con racismo, sino con pedirles silencio, ante constantes insultos. "Me quedo callado, así como pido silencio a ellos, que se queden calladitos, porque en la tribuna cualquiera es valiente. (En redes sociales) siempre especulan”, aclaró el portero.

RPP supo que, tras reunir información de distintos frentes, los integrantes de la Comisión de Justicia decidieron no emitir sanción alguna contra el arquero de Alianza Lima. Eso sí, el '1', no fue considerado en lista para el encuentro de esta noche, ante UTC. Los motivos no han sido oficializados.

El equipo íntimo recibe hoy a las 8:00 pm. a UTC, en Matute, por la fecha 7 del Torneo Apertura. Podrás seguir el minuto a minuto aquí.