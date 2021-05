Alianza Lima perdió el invicto. | Fuente: Liga 1

Alianza Lima perdió el duelo de invictos. Sin Jefferson Farfán por suspensión, el equipo blanquiazul cayó 2-1 ante un Sporting Cristal que presentó un equipo repleto de suplentes liderados por Alejandro Hohberg, que tuvo una buena actuación y se dio el lujo de anotar un doblete ante su exequipo en el Estadio Nacional.

El equipo de Carlos Bustos contó con un plantel de mayor experiencia, pero Sporting Cristal mostró una mayor solvencia en todas sus líneas y a eso se le sumó el gol madrugador de Hohberg apenas los tres minutos para inclinar la balanza en el juego. Una apuesta atrevida de Roberto Mosquera pensando en la Copa Libertadores, que al final dio sus frutos.

En la acción del primer tanto del partido, Steven Rivadeneyra se mostró en un mar de dudas. Hohberg envió un centro al área de Alianza Lima, y tras el efecto con rosca, el exgolero de Deportivo Municipal se tiró demasiado tarde para impedir que el balón se clavara en la portería. Un nuevo partido que se le notó inseguro.

De momento, Rivandeneyra no es garantía en el arco del equipo de La Victoria. Más allá de los seis goles en cinco partidos disputados, sus actuaciones siempre son discutidas. Incluso en la victoria ante Municipal cometió un claro penal contra el 'Búfalo' Ovelar que no su fue sancionado, aunque lo más llamativo fue su reacción que grafica su irregular temporada en la Liga 1. Si se piensa un cambio en el arco de Alianza, la opción con más fuerza es Angelo Campos, que aún no debuta en el certamen.

Kluivert Aguilar no encaró y tuvo un bajo rendimiento ante Cristal. | Fuente: Liga 1

Kluivert Aguilar, inocente: Mora una alternativa

Sin embargo, no solo el '1' de Alianza Lima tuvo una mala tarde, ya que Kluivert Aguilar no levanta cabeza. Se muestra como el jugador más flojo en la defensa a pocos días de cumplir la mayoría de edad. Una gran responsabilidad que parece que le está quedando grande al jugador fichado por City Football Group, dueño del Manchester City.

El 2-1 de Sporting Cristal llegó por entera responsabilidad de Aguilar, quien perdió el balón en plena salida de Alianza Lima. De ello se aprovechó Hohberg para llegar al área blanquiazul y cuando se disponía ir al mano a mano con Rivadeneyra, fue derribado por el joven lateral derecho que cometió un inocente penal a los 51 minutos.

Este error no pasó desapercibido por el DT Bustos que cuatro minutos después dispuso la salida de Aguilar para dar entrada a Oslimg Mora, que desde su ingreso se mostró incisivo y sin miedo para desdoblarse por su banda. Un cambio que podría confirmarse con miras al partido ante Binacional, el vienes 7 de mayo.

Hernán Barcos alzó la voz tras perder el invicto con Alianza Lima. | Fuente: Liga 1

Barcos y Bustos, criticos con errores

Tras el pitazo final, el argentino Hernán Barcos se mostró critico por la derrota ante Sporting Cristal. Admitió, con una cierta pena, que se cometieron errores infantiles en los goles celestes y que un equipo grande como Alianza Lima debe salir a proponer y no solo limitarse a un jugar al pelotazo.

Así el 'Pirata' Barcos, que cuenta con un amplio recorrido en equipos grandes de Sudamérica, pone presión. Alz la voz y lanza una advertencia para algunos de sus compañeros que aún no dan su mejor versión tras cinco partidos disputados en 2021.

Bustos, por su parte, continuó con la línea de Barcos. En su opinión, Alianza perdió por "errores puntuales" que le costaron el partido. Si bien es cierto que no dio nombres, es indudable que Rivadeneyra y Aguilar están en la mira.

¿Se producirá cambios ante Binacional? Todo queda en manos del entrenador argentino, que durante la semana definirá si habrá cambios en la oncena que presentará ate el 'Poderoso del sur', en un partido que tampoco podrá contar con la 'Foquita' Farfán.

el dato: alianza lima lleva seis puntos de cinco partidos disputados. su máximo goleador es hernán barcos con dos anotaciones.