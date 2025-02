Mauricio Larriera vuelve a hablar de la final 2023: "Se dijo que me vendí, es una falta de respeto"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

En 2023, Universitario salió campeón del fútbol peruano después de diez años. En esa final, los cremas le ganaron 2-0 a Alianza Lima, en Matute, con goles de Edison Flores y Horacio Calcaterra.

Perder el Clásico en la final le costó caro a Mauricio Larriera, quien luego del cruce contra cremas fue cesado del cargo de director técnico. Ahora, a más de un año de lo que pasó en el Estadio Alejandro Villanueva, el entrenador uruguayo volvió a comentar lo ocurrido en aquella jornada.

"Perder una final, sobre todo un Clásico, trae cola; no tanta como la que se dijo que me había vendido. Eso lo veo como una falta de respeto a los uruguayos", sostuvo el exDT de Alianza a Carve Deportiva.

Posteriormente, el estratega habló sobre su salida del conjunto de La Victoria.

"A mí me trae José Sabogal, aunque me echaron directivos que nunca vi. Si me hubiese vendido, no volvía a trabajar más en el fútbol. Los dichos los tomo de quien venga", remarcó.

Posteriormente, el exentrenador de Alianza Lima habló de la medida que se tomó en conjunto para cerrar la final contra Universitario en el Alejandro Villanueva.

"Se tuvo que tomar decisiones, incluso la de jugar en casa la segunda final. Cuando me cesaron lo vi lógico, porque perder esta clase de partidos es un golpe duro. El área deportiva quería que siguiéramos, pero nos cesaron", remarcó.

De otro lado, el primer equipo íntimo -que ahora dirige Néstor 'Pipo' Gorosito- ultima detalles para lo que será su visita a La Bombonera, para jugar ante Boca por la vuelta de Fase 2 de la Copa Libertadores.

¿Cuándo juegan Alianza Lima y Boca Juniors, por la vuelta de la Fase 2 de Copa Libertadores?

El partido por la Fase 2 de la Copa Libertadores se disputará el martes, 25 de febrero, a las 7:30 p.m. (hora peruana / 9:30 p.m., hora argentina) en el estadio Alberto J. Armando, en La Bombonera (Buenos Aires).

Tras el triunfo en Matute, Alianza Lima peleará por un resultado positivo en territorio ‘xeneize’. Si gana en La Bombonera, clasificará a la Fase 3. En caso de empate, también avanza a la próxima instancia del certamen.

