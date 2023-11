Mauricio Larriera no es más entrenador de Alianza Lima tras perder la final ante Universitario

La derrota de Alianza Lima, en la final de la Liga 1 2023 generó un sismo en la interna del cuadro de La Victoria. RPP Deportes pudo confirmar que la Administración del club decidió la salida del entrenador uruguayo Mauricio Larriera.

A pesar que contaba con contrato hasta el 2024, Alianza desvinculó a Larriera que en su etapa como entrenador no logró el objetivo del tricampeonato nacional a pesar de la obtención del Torneo Apertura.

El estratega uruguayo de 53 años es uno de los primeros en salir del plantel de Alianza después de perder ante Universitario en los 'playoffs'. Las críticas contra su trabajo giran sobre su filosofía de juego que no habría llegado a calar entre los jugadores.

Mauricio Larriera, que llegó tras dirigir a Peñarol de Uruguay, ha dirigido 13 partidos con Alianza Lima; con un balance de siete victorias, cinco empates y solo una derrota. Su debut se dio con un empate ante Cusco FC de visitante el 13 de agosto y el último sucedió ante la 'U' el miécoles pasado en Matute.

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.

Larriera y su relación con los jugadores

Luego de la derrota de Alianza Lima ante Universitario en Maute, Bryan Reyna expuso su mala relación con el uruguayo Mauricio Larriera.

"En todo el año no se me acercó a hablar conmigo y tampoco puedo hablar con él ahora”, señaló el jugador de la Selección Peruana sobre Larriera, quien no puso superar lo hecho por Guillermo Salas en el banquillo blanquiazul.

Comunicado de Alianza Lima tras el apagón en Matute:

NUESTROS PODCAST

¿Existen beneficios por caminar hacia atrás?

Retrocaminar es el acto de caminar hacia atrás. ¿Existen beneficios por realizar esta actividad? El Dr. Elmer Huerta nos explica.