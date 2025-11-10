Miguel Trauco reveló que reza para que Universitario pierda sus partidos: "Me da igual"

No se guardó nada. Miguel Trauco, futbolista de Alianza Lima, reveló que "reza" para que Universitario no gane sus partidos.

En conversación con Enfocados, el lateral izquierdo indicó que, al principio, tuvo miedo de llegar al cuadro de La Victoria, pero ahora está enfocado en el club y lo único que desea es ser campeón.

“Al principio tuve miedo de cómo me iba a recibir la gente. Siempre uno va a dar lo máximo para el equipo donde está. Eso me pasa ahora. Ahora yo quiero campeonar", indicó en un principio.

"Cuando está jugando la ‘U’ yo estoy rezando para que pierda, me da igual. Ahora voy por lo mío... es candela... en mi contrato está ‘campeón’. Cuando eres futbolista tienes un sentimiento por un equipo, pero eso cambia”, complementó.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Miguel Trauco se quiere retirar en Alianza Lima

Por otro lado, reveló que le gustaría retirarse en Alianza Lima. Es más, indicó que habló con Franco Navarro Junior para que le renueve por cinco años más.

“Me queda un año más de contrato. Ya le he dicho a ‘Franquito’ Navarro que me renueve por cinco años. Yo quiero retirarme ahí nomás (risas)", dijo al inicio.

"De verdad estoy muy cómodo, que si me llega la oferta para renovar, sin ningún problema”, finalizó.