¿Alianza Lima o Universitario? Miguel Trauco causó revuelo por su elección tras consulta de Jefferson Farfán

En las últimas semanas, Miguel Trauco ha sido protagonistas fuera de las canchas. Esta vez, el jugador de Alianza Lima fue entrevistado por Jefferson Farfán y Roberto Guizasola sobre su actualidad en el cuadro íntimo.

Trauco contó que llegó a Lima a los 11 años para iniciar su carrera futbolística. Además, afirmó que aún le queda un año más de contrato con Alianza, aunque su deseo es alargar su vínculo.

"Me queda uno más, pero quiero renovar por cinco", fue la tajante respuesta de Trauco ante el asombro de Farfán y Guizasola.

En otro momento, Trauco impactó a los hinchas con fuerte revelación cuando le consultaron sobre su preferencia entre Alianza Lima y Universitario. "Si me renuevan, Alianza Lima mil veces", comentó.

Eso no es todo, cuando Farfán y Guizasola entonaban cánticos blanquiazules, el experimentado futbolista no dudó en decir "corazón".

Miguel trauco quiere retirarse en Alianza

A pocas fechas de culminar la Liga1 temporada 2025, Miguel Trauco dejó en claro que no esperaba el buen recibimiento de la hinchada de Alianza Lima a pesar de su conocido hinchaje por Universitario de Deportes. Recordó la 'Tarde Blanquiazul' en Matute.

Trauco sorprendió al asegurar que desea alargar su vínculo con Alianza que termina en 2026. Es más, tras sentirse cómodo tiene pensando en retirarse en el equipo de La Victoria.

“Me queda un año más de contrato. Ya le he dicho a ‘Franquito’ Navarro que me renueve por cinco años. Yo quiero retirarme ahí nomás (risas). De verdad estoy muy cómodo, que si me llega la oferta para renovar, sin ningún problema”, comentó.