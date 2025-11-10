Alianza Lima tomará las "acciones legales correspondientes" tras el ingreso de hinchas a la final de la Liga Femenina

Tomarán medidas. Alianza Lima informó que tomarán "todas las acciones legales correspondientes" ante los órganos de justicia de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y ante la "vía ordinaria" luego de que se permitiría el ingreso de hinchas en el partido de ida de la final del Torneo Clausura de la Liga Femenina.

A través de un comunicado, el cuadro de La Victoria afirmó que el cotejo disputado en Campo Mar U no contaba con las garantías correspondientes para que se juegue con público. Pese a ello, se permitió el ingreso de 200 hinchas, quienes se ubicaron alrededor del campo.

Tras ello, Alianza Lima -según la misiva- pidió la suspensión del encuentro hasta que el público se retire. Pero, el delegado determinó que el encuentro continuara, "desestimando la evidente vulneración del reglamento".

Por esta razón, tomarán las medidas legales ante la FPF y ante las autoridades competentes en la vía ordinaria para que los hechos "no queden impunes".

Alianza Lima asegura que no es la primera vez que sucede este hecho

En su comunicado, Alianza Lima indicó que este acto no es aislado. El cuadro de La Victoria recordó que en el año 2024 se "registraron las mismas negligencias" durante un partido de Reservas entre Universitario y Alianza Lima sin que hubiera una sanción.

"La falta de control y la permisividad dañan la integridad de este torneo y ponen en riesgo a futbolistas, comando técnico y colaboradores del club", complementó el equipo Blanquiazul.