Néstor Gorosito no se guardó nada: "El fútbol europeo es 300 veces más fácil que el argentino"

Por encima del Viejo Continente. Néstor Gorosito, técnico de Alianza Lima, aseguró que el fútbol argentino es muy superior al europeo.

En conversación con DSports Radio FM 103.1, el estratega afirmó que el torneo argentino es complicado y que los jugadores tardan en adaptarse. Además, dijo que el campeonato es muy parejo, tanto así que los equipos llamados chicos pueden ganarles a los grandes.

"Jugar en Europa es 300 veces más fácil que en Argentina. Allá tienen todo el dinero del mundo para realizar compras. El torneo argentino es muy difícil, y todos los que vienen de Europa tardan en adaptarse", indicó en un inicio.

"El Getafe le gana al Barcelona una vez en 150 años y acá Riestra le puede ganar tranquilamente a Boca o a River”, complementó.

Volvió a repetir su incertidumbre por aún no saber rival en Sudamericana

Por último, el técnico de Alianza Lima volvió a decir que se encuentra contrariado por no saber cuál será su rival en los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

“El hecho de no saber si vamos a jugar es algo que nos genera incertidumbre, sobre todo a la hora de programar nuestro día a día. Falta tiempo para que se resuelva esto, así que iremos viendo", dijo en un inicio.

"Estamos contentos con el desempeño que está teniendo nuestro equipo. Hemos jugado muchos partidos en competencias internacionales y también hemos sacado muchos puntos en el torneo peruano, que es realmente muy difícil”, finalizó.