Sueña con volver a Alianza Lima: 'Rocky' Balboa no descarta su regreso al club blanquiazul

El delantero argentino Adrián Balboa, en su momento, jugó dos temporadas con la camiseta de Alianza Lima, aunque no ganó títulos como la Liga1 en el elenco blanquiazul.

Pese a ello, Adrián 'Rocky' Balboa -de 31 años de edad- tiene la intención de volver a ponerse la camiseta de Alianza Lima en el mediano plazo. Así lo dio cuenta el actual atacante del Racing Club, de la liga argentina de primera división, en conversación con D'Enganche.

"En algún momento me gustaría regresar a Alianza. Es un club al que le tengo mucho cariño y los últimos meses que estuve allí, en lo personal, fue malo y no me siento parte de esa etapa. Me encantaría volver para irme de otra manera, siento que me lo merezco", fue lo que sostuvo Balboa en diálogo con el citado medio.

En Alianza Lima, Adrían Balboa anotó cinco goles. | Fuente: Club Alianza Lima

Adrián Balboa piensa en Alianza Lima

Más allá de esto, sostuvo que desde la dirigencia íntima hablaron con él y su entorno para ejecutar la compra por su ficha.

"En diciembre del 2019, Alianza se comunicó conmigo para comprar mi pase, porque yo estaba a préstamo de Belgrano. Luego llegó la pandemia, contrataron a Mario Salas y él me dijo que quería traer a un delantero extranjero", mencionó.

Además, comentó respecto a la circunstancia que se dio para salir del primer equipo de Alianza Lima en aquella temporada.

"Como Federico Rodríguez y Zúñiga no podían quedar libres por reglamento FIFA durante la pandemia, Salas decidió que yo me fuera para traer a Patricio Rubio", añadió.

Por otra parte, hay que tener en cuenta que en lo que va de campaña de la liga argentina, el popular 'Rocky' cuenta con tres goles a lo largo de 13 jornadas. Este domingo 31 de julio, Racing recibe a Unión Santa Fe en la ciudad de Avellaneda por el Clausura 2025.

