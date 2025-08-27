Últimas Noticias
Alianza Lima busca continuidad de Gorosito: "Ya me han manifestado que quieren que nos quedemos", aseguró el técnico

Néstor Gorosito espera concretar su continuidad en Alianza Lima en los próximos días.
Néstor Gorosito espera concretar su continuidad en Alianza Lima en los próximos días. | Fuente: Facebook | Fotógrafo: @ClubAlianzaLima
Erick Chavez

por Erick Chavez

Néstor Gorosito indicó que Alianza Lima ya le ha manifestado su intención de seguir contando con él. "En estos 15 días decidiremos", aseguró el argentino.

Contento en Alianza Lima. Néstor Gorosito manifestó su agradecimiento con el cuadro de La Victoria por el buen trato que le está brindando durante su enstancia en el país.

En conversación con Equipo F de ESPN, 'Pipo' indicó que tiene muy buena relación con todos los trabajadores del club.

"Uno siempre tiene la ilusión de más, siempre tiene la ilusión de apuntar a más. Pero, te digo la verdad, estamos muy bien en el club, excelente. Tenemos muy buen trato con la gente", dijo al inicio.

"Tenemos muy buena relación con la gente que trabaja en el club, somos respetuosos, no nos metemos donde no nos corresponde y estamos bien", complementó.

Alianza Lima ya mostró interés en su continuidad

Por otro lado, dijo que Perú es un país muy cómodo, tanto para él como para su cuerpo técnico, y confirmó que Alianza Lima le manifestó que desean continuar con él.

"Yo hablé con ellos y les dije, como hace un mes y medio o dos, que en septiembre yo quería definir mi futuro (...) Yo lo quería tener claro, porque si no hay que buscar laburo para el año que viene y que llegue diciembre y que me digan que no, porque ya saben nuestra forma de ser y trabajar", dijo al inicio. 

"Ya me han manifestado que quieren que nos quedamos y seguramente en estos 15 días hablaremos para que sí o no", finalizó.

Néstor Gorosito Alianza Lima Liga 1 Liga 1 Te Apuesto

