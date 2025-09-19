Néstor Gorosito 'explotó' por su sanción de seis fechas en Liga1: "Es una vergüenza"

El entrenador de Alianza Lima también se refirió a las sanciones de Renzo Garcés y Carlos Zambrano, por el clásico en el Estadio Monumental.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Alianza Lima empató 0-0 ante Universidad de Chile por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. El entrenador Néstor Gorosito lamentó este resultado, pero confía en la clasificación en el Estadio de Coquimbo la próxima semana.

Por otro lado, el experimentado DT argentino mostró su molestia por las seis fechas que recibió por parte de la Comisión de Disciplina de la FPF, respecto al clásico ante Universitario de Deportes por la fecha 7 del Torneo Clausura.

"Es una vergüenza que nos debiliten así. Los últimos cinco partidos que Alianza jugó clásicos, siempre tuvo expulsados. Te filma uno de la tribuna, es una vergüenza", señaló en conferencia.

"Casi todo es contra Alianza, es lo que veo yo. Capaz que estoy equivocado, pero desde que llegué, me resulta muy extrañas todas estas cosas", agregó.

Asimismo, Gorosito cree que se está debilitando a su equipo en un momento clave en el campeonato. Y es que por las sanciones, Garcés y Zambrano no jugaron en la derrota ante Garcilaso en Matute.

"Se le da dos fechas a Carlos Zambrano porque desde 3 se le puede defender, después hay un montón de señas y no pasa nada”, culminó.

¿Cuándo juega U de Chile vs Alianza Lima en la vuelta de cuartos de Copa Sudamericana?

El partido está programado para el jueves 25 de septiembre en el Estadio Francisco Sánchez de la ciudad de Coquimbo, Chile. El recinto tiene una capacidad para 18,750 espectadores.

'U' de Chile vs Alianza Lima: Canales TV para ver el partido

El partido de Alianza Lima contra la U de Chile será transmitido por las señales de ESPN y Disney+. RPP te lo lleva en radio en los 89,7 FM y 730 AM, en tanto que la web RPP.pe tendrá los goles y todas las incidencias.