Carlos Zambrano y su inédito registro de expulsiones en torneos de Conmebol: cuatro en los últimos seis partidos

Una vez más, Carlos Zambrano fue expulsado. Esta vez fue en el empate 0-0 de Alianza Lima ante Universidad de Chile, correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025; una acción que debilitó las chances de victoria del equipo dirigido por Néstor Gorosito.

Alianza se quedó con las ganas de ratificar su gran momento internacional, que le ha llevado a eliminar equipos como Boca Juniors y el Gremio, al dejar pasar la oportunidad de ganar en su estadio de La Victoria. Este partido quedó marcado en la expulsión del 'León' Zambrano en el minuto 63 del encuentro.

La acción se llevó a cabo cuando Alianza luchaba por los tres puntos: Zambrano disputó el balón contra Charles Aránguiz y, en una acción imprudente, le propinó un codazo al volante chileno, por lo cual recibió su segunda tarjeta amarilla y fue expulsado por el árbitro brasileño Ramón Abatti.

Esta no es la primera vez que el defensa de la Selección Peruana sale expulsado en un enfrentamiento ante Aránguiz. Sucedió en la Copa América 2015, cuando el exjugador del Schalke 04 dio un tremendo patadón al experimentado volante en el Perú vs. Chile.

Así fue la agresión de Carlos Zambrano ante Charles Arangüiz | Fuente: ESPN

Ahora, Zambrano está en la mira nuevamente de sus detractores, ya que sumó su cuarta expulsión este año en los últimos seis partidos que disputó en torneos de la Conmebol. Un inédito registro que llama la atención a sus 36 años.

Fue expulsado dos veces en los choques ante Talleres de Argentina por Copa Libertadores. Ya en la Copa Sudamericana recibió la roja en los duelos contra Gremio de Porto Alegre, frente a Universidad Católica de Ecuador y ahora último con la 'U' de Chile.

Los últimos 6 partidos de Zambrano en torneos de Conmebol: