Carlos Zambrano y su inédito registro de expulsiones en torneos de Conmebol: cuatro en los últimos seis partidos

Carlos Zambrano juega su tercera temporada en Alianza Lima.
Carlos Zambrano juega su tercera temporada en Alianza Lima. | Fuente: ESPN
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Carlos Zambrano dejó con un hombre menos a Alianza Lima en el choque frente a Universidad de Chile en Matute por la Copa Sudamericana 2025.

Una vez más, Carlos Zambrano fue expulsado. Esta vez fue en el empate 0-0 de Alianza Lima ante Universidad de Chile, correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025; una acción que debilitó las chances de victoria del equipo dirigido por Néstor Gorosito.

Alianza se quedó con las ganas de ratificar su gran momento internacional, que le ha llevado a eliminar equipos como Boca Juniors y el Gremio, al dejar pasar la oportunidad de ganar en su estadio de La Victoria. Este partido quedó marcado en la expulsión del 'León' Zambrano en el minuto 63 del encuentro.

La acción se llevó a cabo cuando Alianza luchaba por los tres puntos: Zambrano disputó el balón contra Charles Aránguiz y, en una acción imprudente, le propinó un codazo al volante chileno, por lo cual recibió su segunda tarjeta amarilla y fue expulsado por el árbitro brasileño Ramón Abatti.

Esta no es la primera vez que el defensa de la Selección Peruana sale expulsado en un enfrentamiento ante Aránguiz. Sucedió en la Copa América 2015, cuando el exjugador del Schalke 04 dio un tremendo patadón al experimentado volante en el Perú vs. Chile.

Así fue la agresión de Carlos Zambrano ante Charles Arangüiz
Así fue la agresión de Carlos Zambrano ante Charles Arangüiz | Fuente: ESPN

Ahora, Zambrano está en la mira nuevamente de sus detractores, ya que sumó su cuarta expulsión este año en los últimos seis partidos que disputó en torneos de la Conmebol. Un inédito registro que llama la atención a sus 36 años.

Fue expulsado dos veces en los choques ante Talleres de Argentina por Copa Libertadores. Ya en la Copa Sudamericana recibió la roja en los duelos contra Gremio de Porto Alegre, frente a Universidad Católica de Ecuador y ahora último con la 'U' de Chile.

Los últimos 6 partidos de Zambrano en torneos de Conmebol:

#FECHATORNEOLOCALRESULTADOVISITANTEEXPULSADO
122/04/2025Libertadores 2025Alianza Lima3-2TalleresSI
215/05/2025Libertadores 2025Talleres2-0AlianzaSI
316/07/2025Sudamericana 2025Alianza Lima2-0GremioNO
423/07/2025Sudamericana 2025Gremio1-1AlianzaSI
520/08/2025Sudamericana 2025U. Católica1-2AlianzaNO
618/09/2025Sudamericana 2025Alianza Lima0-0U. de ChileSI

