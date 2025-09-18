Últimas Noticias
Néstor Gorosito negó contacto con la Selección Peruana y confirmó acuerdo de palabra con Alianza Lima para renovación

Néstopr Gorosito, entrenador de Alianza Lima.
Néstopr Gorosito, entrenador de Alianza Lima. | Fuente: Alianza Lima
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Néstor Gorosito habló tras el empate entre Alianza Lima y Universidad de Chile por la Copa Sudamericana 2025.

Alianza Lima igualó 0-0 ante Universidad de Chile por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. Un resultado que complica las chances del cuadro blanquiazul rumbo a las semifinales del certamen, pero al margen de este compromiso, el entrenador Néstor Gorosito dio a conocer su molestia sobre su sanción de seis fechas en la Liga1.

Además, Gorosito enfatizó que en ningún momento se reunió con dirigente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) en relación a una chance de dirigir a la Selección Peruana tras la salida de Óscar Ibáñez, que se despidió tras el final de las Eliminatorias Sudamericanas.

"Molestan un montón de cosas. Que yo me reuní para la selección, todo es mentira", señaló el técnico argentino, que adelantó que solo piensa en Alianza y que está cerca de renovar su contrato.

"(En la selección) Cuando nombran a uno, están buscando a otro. Y gracias a Dios estoy bastante cómodo con Alianza y existe la posibilidad de renovar. El club me lo dijo y prácticamente estamos de acuerdo", agregó en conferencia.

"Solo faltan firmar los papeles. Estoy sumamente contento de estar con estos colores y defenderlos", culminó Gorosito respecto a su continuidad con Alianza el próximo año.

¿Cuándo juega U de Chile vs Alianza Lima en la vuelta de cuartos de Copa Sudamericana?

El partido está programado para el jueves 25 de septiembre en el Estadio Francisco Sánchez de la ciudad de Coquimbo, Chile. El recinto tiene una capacidad para 18,750 espectadores.

'U' de Chile vs Alianza Lima: Canales TV para ver el partido

El partido de Alianza Lima contra la U de Chile será transmitido por las señales de ESPN y Disney+. RPP te lo lleva en radio en los 89,7 FM y 730 AM, en tanto que la web RPP.pe tendrá los goles y todas las incidencias.

Néstor Gorosito Selección Peruana Alianza Lima Copa Sudamericana

