Pipo Gorosito rompió su silencio y reveló los motivos de su salida de Alianza Lima

Néstor Gorosito reveló el motivo de su salida de Alianza Lima
Néstor Gorosito reveló el motivo de su salida de Alianza Lima | Fuente: Facebook | Fotógrafo: @ClubAlianzaLima
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

Néstor Gorosito contó a la prensa de su país que, pese a que renovó con Alianza Lima en octubre, su contrato se tuvo que cortar porque no clasificó de manera directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Confesó sus motivos. Néstor Gorosito no tuvo reparos en dar a conocer los motivos de su salida de Alianza Lima.

En conversación con F90 de ESPN, el técnico argentino digo que sentía que podía ser técnico de Perú si superaba la llave ante Universidad de Chile. Además, reveló que su continuidad se debió a no clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

"En un momento, si le ganábamos a la 'U' (de Chile), teníamos muchas chances de ir a la Selección. Digo yo, íbamos a tener posibilidades", dijo en un primer momento.

"Renovamos en octubre, pero no logramos clasificar a la fase directa a la fase de grupos y debido a eso —había renovado, rescindimos el contrato— nos vinimos. Pero, en el medio, también el club, antes de jugar, vendió el 5 al Gremio, que para nosotros era un jugador importa, importantísimo", finalizó.

Alianza Lima anunció la salida de Néstor Gorosito

A través de un comunicado, Alianza Lima anunció la salida de Néstor Gorosito. Tras la derrota blanquiazul ante Sporting Cristal en el Estadio Alejandro Villanueva, por los playoffs de la Liga1, el cuadro de La Victoria dio a conocer su salida de club.

"Nuestra institución ha decidido dar por concluido el vínculo contractual con el profesor Néstor Gorosito y su comando técnico", indicó Alianza Lima. "Para ello, el Club hará efectiva la cláusula de salida estipulada para esta decisión", añadió.

