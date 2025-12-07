Oficial: Alianza Lima anunció la marcha de Néstor Gorosito y hará efectiva su cláusula de salida

Confirmado. Néstor Gorosito dejó de ser el director técnico de Alianza Lima luego de lo que fue la derrota blanquiazul contra Sporting Cristal en el Estadio Alejandro Villanueva.

Tal como adelantó RPP luego del cotejo jugado en Matute, Néstor Gorosito no sigue en Alianza Lima de cara a lo que será la próxima temporada de la Liga1 y Copa Libertadores. Por medio de un comunicado en sus redes sociales, el club intimo dio cuenta de la salida del popular 'Pipo', a quien le habían renovado contrato en octubre pasado.

"Nuestra institución ha decidido dar por concluido el vínculo contractual con el profesor Néstor Gorosito y su comando técnico", indican desde la tienda aliancista en un primer momento.

Alianza Lima corta su vínculo con Néstor Gorosito

Luego, desde La Victoria mencionaron cómo es que se dará la salida del DT argentino, con pasado en San Lorenzo, en el corto plazo.

"Para ello, el Club hará efectiva la cláusula de salida estipulada para esta decisión", añaden.

Luego, agradecen a Néstor Gorosito por los servicios prestados a lo largo de la campaña 2025. Con él en la dirección técnica disputaron la Liga1, Copa Sudamericana (hasta cuartos de final) y Libertadores (fases previas y de grupos).

"Expresamos nuestro agradecimiento a Néstor por su aporte durante este período con nosotros y le deseamos el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos deportivos", manifiesta Alianza Lima.

Finalmente, expresan que en los próximos días "la institución anunciará al nuevo comando técnico que tomará las riendas del equipo para afrontar la temporada 2026".

'Pipo' Gorosito tenía contrato como DT de Alianza

En octubre pasado, Alianza Lima había anunciado -en conferencia de prensa- la renovación del DT argentino por un año más.

"Anuncio oficialmente la renovación de 'Pipo' Gorosito para que continúe con nosotros en el 2026. Esto obedece a un análisis integral del área deportiva. Es una decisión que se ha tomado por todas las cosas que nos ha tocado vivir, por lo que empezó en diciembre (de 2025)", había dicho el gerente deportivo Franco Navarro.