Alianza Lima oficializó a Franco Navarro Mandayo como su nuevo gerente deportivo

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

A través de un comunicado oficial, Alianza Lima informó que Franco Navarro Mandayo reemplazará a José Bellina como nuevo gerente deportivo de la institución blanquiazul.

"Tras un riguroso proceso de selección, la Gerencia General del Club ha decidido designar al señor Franco Navarro Mandayo como nuevo Gerente Deportivo de nuestra institución", se deja leer en el comunicado.

"Esta decisión responde a una evaluación integral de su perfil, en la que se valoró especialmente su ADN blanquiazul, su amplia experiencia en gestión deportiva y su sólida formación académica", agregó sobre el hijo de Franco Navarro, que se desempeña como director deportivo del club.

Alianza, además, destacó que el paso de Navarro como gerente en la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

"Navarro Mandayo formó parte de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) durante los últimos ocho años, en donde ha ocupado diversas posiciones estratégicas dentro de dicha institución. Su última posición fue la de Gerente de Selecciones Nacionales, rol en el que lideró la planificación de las distintas selecciones del país", apuntó.

Destacan su paso por Alianza

"Cuenta con un MBA en Dirección de Entidades Deportivas por la Universidad Europea de Madrid, y además una amplia experiencia como docente de posgrado en programas de la FIFA. Su perfil se fortalece con una sólida red de relaciones institucionales con clubes, federaciones, CONMEBOL, FIFA y actores clave de la industria deportiva nacional e internacional", puntualizó.

Para finalizar, Alianza recordó la etapa de Navarro Mandayo como futbolista del club. "Como futbolista profesional, Franco Navarro Mandayo defendió la camiseta de Alianza Lima durante las temporadas 2012 y 2013. Franco asume esta posición con el encargo de liderar el fortalecimiento y consolidación de nuestro proyecto deportivo, teniendo como pilares el compromiso, esfuerzo e identidad. Sabemos que su liderazgo, conocimiento y pasión por nuestros colores serán vitales para seguir construyendo una institución cada vez mas sólida", finalizó.