Paolo Guerrero felicitó a Universitario por su aniversario, pero destacó: "Alianza sigue siendo el más grande"

Paolo Guerrero, referente en Alianza Lima.
Paolo Guerrero, referente en Alianza Lima. | Fuente: Alianza Lima
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Universitario de Deportes recibió un curioso saludo de Paolo Guerrero, tras cumplir 101 años de fundación.

Universitario de Deportes celebró esta semana sus 101 años de fundación y fue el centro de las felicitaciones de clubes nacionales, internacionales y de jugadores de la Selección Peruana, entre ellos Paolo Guerrero.

El atacante de Alianza Lima no dudó en felicitar a Universitario, que cumplió un año más de vida institucional en medio de un buen presente deportivo, tras lograr el bicampeonato nacional en 2023 y 2024.

"Le deseo lo mejor a ellos", indicó Guerrero ante las cámaras de Jax Latin Media.

Eso sí, Paolo Guerrero dejó en claro que, a su parecer, Alianza Lima “sigue siendo el más grande”.

Actualmente, el exjugador de Bayern Munich y Corinthians se encuentra fuera de la lista de convocados de Alianza Lima a causa de una lesión sufrida en el partido ante Gremio de Brasil por la Copa Sudamericana.

"Tras el partido ante Gremio el 23 de julio, el futbolista manifestó algunas molestias. Luego de los exámenes realizados, se detectó que sufrió un esguince en el tobillo derecho. Ya se encuentra realizando trabajos de recuperación", dice el parte médico.

Tags
Paolo Guerrero Universitario de Deportes Liga1 Alianza Lima

