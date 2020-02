Alianza Lima solo le ha ganado a Atlético Grau en el inicio de la Liga 1 | Fuente: Prensa Alianza Lima

Alianza Lima ha conseguido cuatro puntos de 12 unidades en juego en el inicio de la temporada 2020. En los inicios de torneo con Pablo Bengoechea como técnico, el actual es el registro más bajo para el club y el uruguayo puntualiza sobre su malestar.

“Los resultados no son buenos, tenemos equipo para jugar mejor y eso es culpa nuestra. Tenemos que cambiar rápidamente porque en el Apertura ya estamos complicados, pues nos han sacado varios puntos de ventaja. Nuestra meta es estar en la pelea en diciembre”, indicó en conferencia de prensa.

El entrenador se refirió al sistema de juego que ha desarrollado durante la Liga 1, donde opta por tener a tres zagueros centrales y un carrilero por sector.

“Yo veo que todos los sistemas ganan y pierden y el rendimiento de un equipo no se define como bueno o malo si se juega con tres centrales o no. Defensivamente en Ayacucho, creo que fue nuestro mejor partido de altura, a Espinoza casi no le remataron. Los dos goles que recibimos fueron porque es algo que pasa en el fútbol, cuando pierdes la pelota en salida, recuperarse en el llano es difícil, en la altura es mucho más complicado”, dijo.

“La realidad es que en base a resultados estamos haciendo un mal campeonato y tenemos que asumir eso, lo tengo que asumir yo y también los futbolistas”, agregó.

Además, Pablo Bengoechea señaló que aún no llegan los papeles de Beto Da Silva, hecho que no le permitiría jugar ante Deportivo Municipal.