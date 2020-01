Bengoechea descarta que Alianza Lima negocie con Kevin Quevedo. | Fuente: Twitter: Liga 1

Kevin Quevedo no es un caso cerrado en Alianza Lima. El futbolista no ha firmado contrato con algún club y pese a que se le relacionó nuevamente con los íntimos, no se ha dado un pronunciamiento oficial de la institución. Ahora, ha sido el propio Pablo Bengoechea quien ha descartado alguna nueva gestión por el delantero.

“No se han reactivado, estoy enterado que no hay negociaciones. No sé qué sucederá en las próximas horas. Hasta hoy, en esta temporada no hubo negociaciones. La vida continúa y no sé si habrá acuerdo de Alianza con el futbolista”, mencionó el entrenador.

Bengoechea detalló que desde su retorno a Alianza hubo interés por renovar con Quevedo, algo que no ha prosperado. “Desde el 1 de junio del 2019 hubo interés por renovar. Las negociaciones con él fueron hasta diciembre. Se quedó para hablar en su vuelta del Preolímpico, pero como él no fue al torneo imagino que podrían reunirse”, dijo.

Alianza Lima ya presentó a su plantel en la “Noche Blanquiazul” y aunque cuenta con una cantidad importante de elementos en ataque, el uruguayo reconoce que podría haber un espacio más.

“Los buenos jugadores siempre tienen lugar. Pero no hay que ver el lugar, sino el presupuesto del club. Eso lo ven los dirigentes. Yo estoy muy conforme con el plantel. Obvio que conocemos a Kevin Quevedo, sabemos de toda la capacidad del jugador”, enfatizó.