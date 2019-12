Pablo Bengoechea tendrá la chance de campeonar por segunda vez con Alianza Lima. | Fuente: Prensa Alianza Lima

Pablo Bengoechea tiene contrato con Alianza Lima hasta finales próximo año y, de momento, no tiene la intención de dejar el club antes de ese plazo. Sin embargo, lo cierto es que la directiva puede plantearle al estratega uruguayo su salida poco después de la primera quincena de diciembre.

En conferencia de prensa, Pablo Bengoechea consideró que en la directiva de Alianza Lima están conformes por su trabajo a raíz de pelear el título por tercer año consecutivo. No obstante, dejó en claro que solo seguirá si es que en el club piensan que es lo mejor.

"Mi continiuidad no pasa por lo que me guste, tengo contrato todo el año que viene con Alianza Lima y tienen para resolver hasta 20 de diciembre si sigo o no. Esto no será para siempre, en el fútbol mandan los resultados. Tengo entendido que están contentos con nuestro trabajo, pero esto es día. No tengo cláusula de salida, vamos a continuar si creen que es bueno para la institución", dijo.

Pablo Bengoechea regresó a la dirección técnica de Alianza Lima a mediados del 2019 poco después de la salida de Miguel Ángel Russo. En la que es su segunda etapa del cuadro íntimo, el entrenador de 54 años podría darle su segundo título nacional al equipo en tan solo tres años.