Pablo Ceppelini: "Nunca nadie llegó borracho a una práctica ni hubo discusión en el grupo por algún ampay"

Alianza Lima cerró la temporada en la Liga1 Te Apuesto lejos de los objetivos planteados. Tras no conseguir el título nacional, los blanquiazules tampoco lograron el cupo a la fase de grupos de la Copa Libertadores al caer ante Sporting Cristal en Matute por los playoffs. Esto desencadenó en una crisis institucional y la salida del entrenador Néstor Gorosito.

Muchos futbolistas fueron señalados por el desempeño del equipo, entre ellos Pablo Ceppelini, el ‘10’ que llegó desde el extranjero para este año. El mediocampista salió al frente ante los cuestionamientos y defendió a sus compañeros ante la opinión pública.

“De la gente que ha salido en ampays y esas cosas, por ejemplo, (Carlos) Zambrano sale con su mujer. Capaz que hay momentos y momentos. Porque yo he hablado con Carlos y le dije que capaz que podíamos haber ido a algún concierto. La fiesta de la mujer de Paolo (Guerrero), el tipo la organizó un mes atrás y justo da la casualidad que se lesiona el tobillo, luego lo enfocan bailando y ya se genera algo que nada que ver”, dijo en Movistar Deportes.

Pablo Ceppelini a la defensa de Alianza Lima

Para el volante uruguayo de 34 años, Alianza Lima es constante blanco de las críticas, a pesar de señalar que no existió alguna indisciplina en el plantel o hubo una división interna.

“Paolo se estaba entrenando de la mejor forma, se estaba recuperando, pero como no era convocado en algún partido, daba de qué hablar. Buscan algo para tratar de destruir a Alianza desde adentro, nosotros no escuchábamos de los otros equipos y los otros equipos también hacen sus cosas. Es normal”, manifestó.

Ceppelini descarta indisciplinas en Alianza

Pablo Ceppellini llegó a Alianza Lima procedente del Atlético Nacional de Colombia. El futbolista jugó un total de 33 partidos con el conjunto blanquiazul, aportando 4 asistencias y tres goles.

“Hay cosas donde sales en una fecha FIFA, faltando 18 días para un partido, eres una persona pública, también tienes tu vida, te vas a divertir un rato y vuelves a tu casa, no es que te encuentran haciendo algo malo. ¿No puedes ni ir a la esquina a divertirte cuando faltan 18 días para el otro partido? Entiendo al hincha. Nunca nadie llegó borracho a una práctica, nunca nadie llegó tarde, nunca hubo una discusión en el grupo por algún ampay”, concluyó.