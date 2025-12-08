El elegido: Pablo Guede es el principal candidato para dirigir a Alianza Lima

Alianza Lima no terminó la temporada como se esperaba. El cuadro de La Victoria culminó siendo Perú 4, situación que lo llevará a disputar la Copa Libertadores desde la fase 1.

Debido a esto, la dirigencia tomó la decisión de sacar a Néstor Gorosito de su puesto y a trabajar —de inmediato— en su reemplazo de cara a la próxima temporada.

RPP pudo conocer que Pablo Guede es el principal candidato para dirigir a Alianza Lima la próxima temporada. De acuerdo con fuentes consultadas, tanto la administración como la dirección deportiva del club están de acuerdo con el arribo del argentino de 51 años.

La razón es que Guede tiene experiencia en equipos grandes del continente, como Colo Colo y San Lorenzo. Además, sabe manejar grupos y se adapta a muchos puntos modernos en el fútbol.

Pablo Guedes, el principal candidato para dirigir a Alianza Lima | Fuente: RPP

¿Quién es Pablo Guede?

Pablo Guede es un técnico argentino de 51 años. Empezó su carrera en El Palo, equipo de cuarta división de España, donde estuvo tres temporadas. Luego, estuvo en Nueva Chicago, donde se consagró campeón de la tercera división.

En el año 2024, fue a dirigir al fútbol chileno, donde estuvo año y medio en Palestino. Aquí, dirigió 79 encuentros, ganando 32, empatando 12 y perdiendo 28. En el 2016, pasó a San Lorenzo, donde le fue bien. Pero, tuvo algunos problemas, donde solo dirigió 24 cotejos.

En el año 2016, llegó a Colo Colo, donde realizó su mejor campaña como técnico. Se consagró campeón en la Primera División de Chile con Colo Colo. Pero, al año siguiente, salió de la institución.

Tras dirigir el equipo chileno, pasó por Al Ahli, Monarcas Morelia, Tijuana, Necaxa, Málaga, Argentinos Juniots y Puebla. En este último tuvo su peor campaña, donde solo ganó cinco partidos de 25.