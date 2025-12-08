Alianza Lima vs Osasco EN VIVO: se enfrentan en Sao Paulo por la fecha 1 del Mundial de Clubes de Vóley 2025

Alianza Lima vs Osasco EN VIVO: sigue la transmisión de la fecha 1 del grupo A del Mundial de Clubes de Vóley 2025.

Alianza Lima vs Osasco EN VIVO: se enfrentan este martes 9 de diciembre por la fecha 1 del grupo A del Mundial de Clubes de Vóley 2025. El encuentro se disputará en el Mercado Livre Arena Pacaembu, de la ciudad de Sao Paulo, desde las 6:30 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por Latina TV (2 y 702 HD). También se podrá ver vía streaming por medio de la página web y app de Latina, VBTV y CazeTV. El minuto a minuto lo tendrás por RPP.pe.

LA FIESTA DEL FÚTBOL Todo lo que debes saber sobre las Eliminatorias ¡TODA LA INFO AQUÍ!

Alianza Lima vs Osasco: las altas y bajas de las ‘blanquiazules’ al Mundial de Clubes de Vóley 2025



Alianza Lima llega al certamen con todas sus figuras disponibles. Osasco, en tanto, tendrá la baja de Tifanny. En su reemplazo, fue inscrita Natalia.

¿Cuándo y dónde juegan Alianza Lima vs Osasco en vivo por la fecha 1 del Mundial de Clubes de Vóley 2025?



El partido entre Alianza Lima vs Osasco se disputará este martes 9 de diciembre en el Gimnasio Polideportivo del Mercado Livre Arena Pacaembu, ubicado en la ciudad de Sao Paulo. El recinto tiene capacidad para 3200 espectadores.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs Osasco en vivo por la fecha 1 del Mundial de Clubes de Vóley 2025?





En Perú , el partido Alianza Lima vs. Osasco comienza a las 6:30 p.m.

, el partido Alianza Lima vs. Osasco comienza a las 6:30 p.m. En Brasil , el partido Alianza Lima vs. Osasco comienza a las 8:30 p.m.

, el partido Alianza Lima vs. Osasco comienza a las 8:30 p.m. En Colombia, el partido Alianza Lima vs. Osasco comienza a las 6:30 p.m.

En Ecuador, el partido Alianza Lima vs. Osasco comienza a las 6:30 p.m.

En Bolivia, el partido Alianza Lima vs. Osasco comienza a las 7:30 p.m.

En Venezuela, el partido Alianza Lima vs. Osasco comienza a las 7:30 p.m.

En Uruguay, el partido Alianza Lima vs. Osasco comienza a las 8:30 p.m.

En Argentina, el partido Alianza Lima vs. Osasco comienza a las 8:30 p.m.

En Chile, el partido Alianza Lima vs. Osasco comienza a las 8:30 p.m.

En Paraguay, el partido Alianza Lima vs. Osasco comienza a las 8:30 p.m.

En México (CDMX), el partido Alianza Lima vs. Osasco comienza a las 5:30 p.m.

En Estados Unidos (Washington), el partido Alianza Lima vs. Osasco comienza a las 6:30 p.m.

¿Dónde ver el Alianza Lima vs Osasco en vivo por TV?



El partido entre Alianza Lima vs Osasco se podrá ver EN VIVO por TV a través de Latina (2 y 702 HD). Vía streaming, será transmitido a través de la página web y app de Latina, VBTV y CazeTV. El minuto a minuto lo tendrás por RPP.pe.

Alianza Lima vs Osasco: últimos resultados

Alianza Lima

Alianza Lima 3-0 Atenea

Alianza Lima 3-0 Rebaza Acosta

Alianza Lima 3-1 Deportivo Soan

Osasco

Osasco 2-3 Minas

Fluminense 3-2 Osasco

Osasco 0-3 SESC-RJ