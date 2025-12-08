Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Alianza Lima vs Osasco EN VIVO: se enfrentan en Sao Paulo por la fecha 1 del Mundial de Clubes de Vóley 2025

Alianza Lima vs Osasco EN VIVO | Guía de TV Mundial de Clubes de Vóley
Alianza Lima vs Osasco EN VIVO | Guía de TV Mundial de Clubes de Vóley | Fuente: RPP | Fotógrafo: RPP
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

Alianza Lima vs Osasco EN VIVO: sigue la transmisión de la fecha 1 del grupo A del Mundial de Clubes de Vóley 2025.

Alianza Lima vs Osasco EN VIVO: se enfrentan este martes 9 de diciembre por la fecha 1 del grupo A del Mundial de Clubes de Vóley 2025. El encuentro se disputará en el Mercado Livre Arena Pacaembu, de la ciudad de Sao Paulo, desde las 6:30 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por Latina TV (2 y 702 HD). También se podrá ver vía streaming por medio de la página web y app de Latina, VBTV y CazeTV. El minuto a minuto lo tendrás por RPP.pe.

LA FIESTA DEL FÚTBOL

Todo lo que debes saber sobre las Eliminatorias

¡TODA LA INFO AQUÍ!

Alianza Lima vs Osasco: las altas y bajas de las ‘blanquiazules’ al Mundial de Clubes de Vóley 2025

Alianza Lima llega al certamen con todas sus figuras disponibles. Osasco, en tanto, tendrá la baja de Tifanny. En su reemplazo, fue inscrita Natalia.

¿Cuándo y dónde juegan Alianza Lima vs Osasco en vivo por la fecha 1 del Mundial de Clubes de Vóley 2025?

El partido entre Alianza Lima vs Osasco se disputará este martes 9 de diciembre en el Gimnasio Polideportivo del Mercado Livre Arena Pacaembu, ubicado en la ciudad de Sao Paulo. El recinto tiene capacidad para 3200 espectadores. 

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs Osasco en vivo por la fecha 1 del Mundial de Clubes de Vóley 2025?

  • En Perú, el partido Alianza Lima vs. Osasco comienza a las 6:30 p.m.
  • En Brasil, el partido Alianza Lima vs. Osasco comienza a las 8:30 p.m.
  • En Colombia, el partido Alianza Lima vs. Osasco comienza a las 6:30 p.m.
  • En Ecuador, el partido Alianza Lima vs. Osasco comienza a las 6:30 p.m.
  • En Bolivia, el partido Alianza Lima vs. Osasco comienza a las 7:30 p.m.
  • En Venezuela, el partido Alianza Lima vs. Osasco comienza a las 7:30 p.m.
  • En Uruguay, el partido Alianza Lima vs. Osasco comienza a las 8:30 p.m.
  • En Argentina, el partido Alianza Lima vs. Osasco comienza a las 8:30 p.m.
  • En Chile, el partido Alianza Lima vs. Osasco comienza a las 8:30 p.m.
  • En Paraguay, el partido Alianza Lima vs. Osasco comienza a las 8:30 p.m.
  • En México (CDMX), el partido Alianza Lima vs. Osasco comienza a las 5:30 p.m.
  • En Estados Unidos (Washington), el partido Alianza Lima vs. Osasco comienza a las 6:30 p.m.

¿Dónde ver el Alianza Lima vs Osasco en vivo por TV?

El partido entre Alianza Lima vs Osasco se podrá ver EN VIVO por TV a través de Latina (2 y 702 HD). Vía streaming, será transmitido a través de la página web y app de Latina, VBTV y CazeTV. El minuto a minuto lo tendrás por RPP.pe.

Alianza Lima vs Osasco: últimos resultados

Alianza Lima

  • Alianza Lima 3-0 Atenea
  • Alianza Lima 3-0 Rebaza Acosta
  • Alianza Lima 3-1 Deportivo Soan

Osasco

  • Osasco 2-3 Minas
  • Fluminense 3-2 Osasco
  • Osasco 0-3 SESC-RJ
¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis
Video recomendado
Tags
Alianza Lima Osasco Mundial de Clubes de Vóley 2025 Mundial de Clubes de Vóley vóley en vivo

RPP TV

En Vivo

TODO SOBRE APUESTAS DEPORTIVAS
Más sobre Más Voley

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA