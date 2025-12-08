Christian Cueva por su fichaje a Juan Pablo II: "Llego a competir, conseguir un título nacional y una Libertadores"

Juan Pablo II tiene a Christian Cueva. El último domingo, el cuadro del norte del país dio la sorpresa y anunció la contratación del volante ofensivo peruano, quien llegó procedente del Emelec.

A lo grande fue presentado Christian Cueva en la tienda de Juan Pablo II y justamente tuvo declaraciones en las redes sociales de su club. Agradeció la nueva chance para ser parte de la liga peruana de primera división; la Liga1 Te Apuesto.

"Que se fijen en mí es una alegría. Sé lo que significa para el pueble de Chongoyape este club y la verdad que me interesó mucho el proyecto que tienen. Feliz en ser parte de eso", dijo Cueva.

La palabra de Cueva en Juan Pablo II

Después, el mediocampista declaró sobre qué le sedujo para firmar contrato con el club de Chongoyape, que jugará la Liga1 por segundo año.

"Me gusta el proyecto porque sé cómo empezó el club, jugando liga y Copa Perú. Me identifico mucho. También por su proyecto de menores que es importante para el futuro peruano. Estoy bendecido porque hay personas que confían en mí. Es un orgullo. La historia de Juan Pablo me identifica mucho", agregó.

Por último, Christian Cueva se puso objetivos claros de cara a la temporada 2026. No solo busca mantenerse en primera, sino ser campeón.

Tengo el pensamiento de pelear un título y sé que el club tiene pocos años, pero que las cabezas lo llevan de manera ordenada. Nosotros como jugadores, tenemos que darlo todo. Llego aquí para competir a nivel profesional. A nivel grupal, conseguir un título nacional y una Copa Libertadores, torneos internacionales

La Liga1 saluda a Christian Cueva

De otro lado, tras su salida del fútbol ecuatoriano, en la Liga1 le dieron la bienvenida a Christian Cueva, quien usará el dorsal 10 en el cuadro de Chongoyape de cara a lo que será una nueva aventura en el balompié nacional de élite.

"La magia está de regreso. La Liga1 recibe nuevamente el talento, experiencia y calidad de Christian Cueva", indicó el torneo en su cuenta de Facebook.