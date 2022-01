El jugador de Alianza Lima obtuvo la nacionalidad peruana. | Fuente: RPP Noticias

Pablo Míguez, jugador de Alianza Lima, recibió el título de nacionalidad peruana en una emotiva ceremonia. El volante, nacido en Uruguay, ahora podrá jugar en el club blanquiazul sin ocupar una plaza de extranjero.



La Superintendencia Nacional de Migraciones otorgó la nacionalidad peruana a dieciséis ciudadanos, los cuales provienen de países como Brasil, México, Cuba, Venezuela, Siria, España, República Dominicana, Estados Unidos, Egipto y Uruguay. Míguez, de 34 años, participó de la ceremonia y agradeció a la institución por conseguir lo que indicó era un sueño: ser peruano.

"El Perú tiene una gran tradición futbolística y yo he venido desempeñando mi profesión aquí. Estoy muy feliz, agradecido. ¡Viva el Perú!", dijo el volante de Alianza Lima, quien se mostró muy emocionado.

Asimismo, Míguez agradeció al país por acogerlo a él y a su familia, y a las personas que encontró en el camino. "Tengo el orgullo de ser peruano y soy feliz. La felicidad muy grande no solo mía, sino de mi familia. Muy agradecido al país por abrirme las puertas. No solo por el trabajo. Tengo gente muy amiga y en la ciudad que me ha tocado estar siempre he encontrado gente amable", sostuvó el jugador blanquiazul.

Pablo Míguez jugará con Alianza Lima la temporada 2022 de la Liga 1 Betsson. El conjunto de La Victoria buscará el bicampeonato tras haber alzado la copa nacional en la final de 2021 ante Sporting Cristal.