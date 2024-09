Paolo Guerrero piensa en el futuro: estudió para ser entrenador y quiere capacitarse en Europa

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Paolo Guerrero se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera. Y es que es el flamante fichaje de Alianza Lima, club donde se formó como futbolista hasta antes de su fichaje con Bayern Munich de Alemania en 2002.

El exdelantero de Flamengo y Corinthians fue el centro de un gran bienvenida por parte de Alianza Lima y de sus hinchas, quienes llegaron en masa a Matute para recibirlo de cara a las fechas decisivas del Torneo Clausura 2024.

Previamente a su llegada a Lima, Paolo Guerrero se reunió con Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, a quienes les contó que estudió para ser entrenador de fútbol. "Ya tengo de entrenador, ya lo saqué, tengo hasta PRO. Ya tengo todas las licencias", señaló en el podcast Enfocados de YouTube.

Eso sí, Guerrero sostuvo que eso no significa que en el futuro se dedique a ser entrenador. "No sé si lo seguiría, lo tengo ahí bajo siete llaves si en algún momento quiero".

"De hecho, quisiera capacitarme mejor, ir a Europa, ver los entrenamientos. En algún momento lo pensé. Hoy por hoy no es una opción de que yo sea entrenador".

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis

Guerrero quiere viajar a Alemania

Paolo Guerrero hizo hincapié que su idea es viajar a Europa y recordó que una de sus próximos destinos sería Alemania, donde su excompañero en Hamburgo, el belga Vincent Kompany, es entrenador de Bayern Munich.

"Mira a Vincent Kompany. Él es mi hermano y ahora está en el Bayern Munich. Él llegó junto conmigo a Hamburgo".

Paolo Guerrero y la gestión deportiva

"Después del fútbol no sé qué haré, quiero estudiar gestión. Lo que más me veo es eso: armar un equipo, ser director deportivo, encargarme de las contrataciones, ver qué jugador necesita mi equipo y construir un equipo bonito que luche. No darle muchos gastos al club porque hay mercados como el de Brasil, que maneja otro presupuesto", señaló Guerrero.

Además, cree que en el futuro podría trabajar en Alianza Lima y la Selección Peruana. "En Alianza, que es el equipo de mis amores, pero también en la selección. Yo quiero ver a mi selección en los próximos mundiales. Creo que el fútbol peruano tiene que cambiar mucho. Vienen nuevas generaciones que tienen que crecer y fogueándose (...). Exportando más jugadores al extranjero", contestó sobre la posibilidad de trabajar en el club íntimo", finalizó.