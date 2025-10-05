Le pone fin a su carrera: Paolo Guerrero reveló la fecha de su retiro del fútbol profesional

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Futuro definido. Paolo Guerrero reveló la fecha de su retiro del fútbol profesional. En una entrevista con Nativa, el atacante de Alianza Lima indicó que su idea es dejar el fútbol a finales del año 2026.

Además, reveló que le hubiera gustado cerrar su carrera jugando un Mundial, pero dijo que el fútbol da revanchas, por lo que no descartó estar en el fútbol como entrenador o gerente deportivo.

"Mi idea es jugar todo el 2026 y después decirle adiós al fútbol. Esa es la idea. Así es el fútbol. En una hora iba a llegar a su final. Por ahora, aprovechar lo que resta de este año y si Dios poder jugar el año 2026 y después encerrarme, de alguna manera", indicó en algún momento.

"Hubiese sido lindo. Es la espina con la que uno se queda, pero el fútbol da revanchas. Quién sabe, algún día no podré estar en la cancha como jugador, como entrenador, gerente deportivo, uno nunca sabe", complementó.

¿Qué hará Paolo Guerrero después del 2026?

Por otro lado, al ser consultado sobre qué hará después del retiro, indicó que se ve como empresario, aunque no le cerró las puertas a realizar otras cosas, como un programa en redes sociales.

"Tengo muchos proyectos. No te puedo decir si estaré ligado al fútbol. Veo otro tipo de proyectos. Tengo muchos proyectos… Jefferson (Farfán) el otro día me dijo para hacer un programa juntos.... no es que no me vería, no puedo decir no, nunca, pero me veo con otras chances, pero quién sabe, todo puede pasar", aseguró al principio.

"Veo mis proyectos, mis planes de negocio, como empresario me veo, hacia futuro y, obviamente, no cierro nada que pueda venir más adelante. Estoy abierto siempre a lo que se me presente y espero que surjan buenas y bonitas cosas", finalizó.