Paolo Guerrero sacó cara por Alianza Lima y dio fuerte comentario sobre el liderato de Universitario

Paolo Guerrero se mostró convencido de que Alianza Lima mejorará su rendimiento y que terminará lo mejor posible la recta final del Torneo Clausura 2025. Señaló que comprende la situación de los hinchas blanquiazules, que buscan más victorias en el certamen.



"El hincha quiere ver al equipo ganar, pero lo de afuera no nos puede desconcentrar. Nosotros somos los responsables de estar dentro de la cancha y darle la satisfacción al hincha. Cuando un equipo está perdiendo, el hincha va a incomodarse con el equipo", expresó a los medios.

Además, Guerrero respondió cuando le consultaron qué piensa que se debe esperar un tropiezo del líder Universitario para que se fortalezcan las chances de Alianza.

"Alianza Lima siempre tiene que preocuparse por sí mismo, como el quipo mejor del país debe preocuparse en hacer las cosas bien, por darle la victoria al hincha que siempre quiere ver a su equipo ganar. Más allá de otros resultados (derrotas de Universitario), nosotros tenemos que hacer nuestro papel que es ganar", agregó.

Recordó eliminación de la Copa Sudamericana

El delantero de 41 años también reconoció que la eliminación de la Copa Libertadores aún causa malestar entre los jugadores de Alianza Lima.

"Hasta ahora veo a mis compañeros un poco cabizbajos; todos se imaginaron jugar una final. A los hinchas también les ha afectado, pero poco a poco debemos recuperarnos de ello. Ahora tenemos que enfocarnos en las fechas que faltan y en sumar todos los puntos posibles", culminó.

