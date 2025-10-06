Con el Universitario vs Cristal, esta es la programación de la fecha 14 del Torneo Clausura 2025

Conoce las fechas y los horarios de los partidos que se disputarán por la jornada 14 del Torneo Clausura de la Liga1 Te Apuesto.
El fútbol no se detiene. Luego del encuentro amistoso entre Perú vs Chile, se disputará la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga1 Te Apuesto 2025, jornada que puede ser decisiva para el campeonato nacional.
El domingo 12 de octubre se disputarán tres partidos. La jornada lo abren Ayacucho FC vs ADT. Luego, se enfrentan Alianza Atlético vs Los Chankas. Y cierran el día Cusco FC vs Comerciantes Unidos.
El lunes 13, se disputarán dos partidos: UTC recibirá a Cienciano y Juan Pablo II hará lo propio con Deportivo Garcilaso.
El martes 14, miércoles 15 y jueves 16 se jugará un partido por día. En el primero, Melgar recibirá a Alianza Universidad. En el segundo, Sporting Cristal jugará ante Universitario. Y en el tercero, Alianza Lima jugará ante Sport Boys.
En tanto, Sport Huancayo y Atlético Grau serán los equipos que descansarán.
Programación fecha 14 del Torneo Clausura
Domingo 12 de octubre
Ayacucho FC vs ADT
- Hora: 1:00 p.m.
- Estadio: Las Américas
Alianza Atlético vs Los Chankas
- Hora: 3:30 p.m.
- Estadio: Campeones del 36
Cusco FC vs Comerciantes Unidos
- Hora: 6:00 p.m.
- Estadio: Inca Garcilaso de la Vega
Lunes 13 de octubre
UTC vs Cienciano
- Hora: 1:00 p.m.
- Estadio: Germán Contreras
Juan Pablo II vs Deportivo Garcilaso
- Hora: 3:15 p.m,
- Estadio: C.D. Juan Pablo II
Martes 14 de octubre
Melgar vs Alianza Universidad
- Hora: 6:00 p.m.
- Estadio: UNSA
Miércoles 15 de octubre
Sporting Cristal vs Universitario
Hora: 8:00 p.m.
Estadio: Nacional
Jueves 16 de octubre
Alianza Lima vs Sport Boys
- Hora: 8:00 p.m.
- Estadio: Alejandro Villanueva
Descansan
- Sport Huancayo
- Atlético Grau