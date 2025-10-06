Con el Universitario vs Cristal, esta es la programación de la fecha 14 del Torneo Clausura 2025

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El fútbol no se detiene. Luego del encuentro amistoso entre Perú vs Chile, se disputará la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga1 Te Apuesto 2025, jornada que puede ser decisiva para el campeonato nacional.

El domingo 12 de octubre se disputarán tres partidos. La jornada lo abren Ayacucho FC vs ADT. Luego, se enfrentan Alianza Atlético vs Los Chankas. Y cierran el día Cusco FC vs Comerciantes Unidos.

El lunes 13, se disputarán dos partidos: UTC recibirá a Cienciano y Juan Pablo II hará lo propio con Deportivo Garcilaso.

El martes 14, miércoles 15 y jueves 16 se jugará un partido por día. En el primero, Melgar recibirá a Alianza Universidad. En el segundo, Sporting Cristal jugará ante Universitario. Y en el tercero, Alianza Lima jugará ante Sport Boys.

En tanto, Sport Huancayo y Atlético Grau serán los equipos que descansarán.

Programación fecha 14 del Torneo Clausura

Domingo 12 de octubre

Ayacucho FC vs ADT

Hora: 1:00 p.m.

Estadio: Las Américas

Alianza Atlético vs Los Chankas

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Campeones del 36

Cusco FC vs Comerciantes Unidos

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Inca Garcilaso de la Vega

Lunes 13 de octubre

UTC vs Cienciano

Hora: 1:00 p.m.

Estadio: Germán Contreras

Juan Pablo II vs Deportivo Garcilaso

Hora: 3:15 p.m,

Estadio: C.D. Juan Pablo II

Martes 14 de octubre

Melgar vs Alianza Universidad

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: UNSA

Miércoles 15 de octubre

Sporting Cristal vs Universitario

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Nacional

Jueves 16 de octubre

Alianza Lima vs Sport Boys

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Alejandro Villanueva

Descansan

Sport Huancayo

Atlético Grau