Paolo Guerrero reveló que le propuso a Advíncula que vaya a Alianza Lima: "Dejó la ventana abierta"

Paolo Guerrero es una de las principales armas de ataque de Alianza Lima en la Liga1 Te Apuesto. Por ejemplo, el pasado sábado fue parte de la victoria sobre Melgar en Arequipa por el Torneo Apertura.

Además, Paolo Guerrero espera que algunos de sus compañeros en la Selección Peruana sean parte de Alianza Lima en el mediano plazo. Así, dio cuenta -en diálogo con RPP- que ha conversado con Luis Advíncula para que el lateral derecho de Boca Juniors se ponga la camiseta íntima en la liga peruana de primera división.

"Lo de Advíncula sería un golazo que pueda venir. Ya lo conversé con él la última vez que estuvimos en la selección. Le dije que venga y de hecho que es un jugador de mucha trayectoria. Es subcampeón de la Copa Libertadores hace unos años y sería lindísimo. Todos sabemos su potencial y calidad. Dejó la ventana abierta", sostuvo Guerrero.

Paolo Guerrero tiene contrato en Alianza hasta fines de 2025. | Fuente: Club Alianza Lima

Uno más que quiere ver en Alianza Lima

Además, mencionó que también dialogó con Yoshimar Yotún, quien está a poco de reaparecer en Sporting Cristal luego de una larga lesión.

"Yotún no quiere sabe nada de Alianza. Ya quisiera. En algún momento le dije que venga y se lo dije varias veces", indicó el popular 'Depredador'.

En otro momento, Paolo Guerrero manifestó que no piensa en el retiro inmediato y que va a jugar en el fútbol profesional hasta que tenga las condiciones para desenvolverse.

"Terminar la temporada sin lesiones es muy importante. Un jugador a mi edad que no se lesiona, con un ritmo de trabajo día a día, y si estoy para seguir en ese mismo nivel, decidiría por seguir. Si me cuesta o me lesiono, mejor un paso al costado. Ahora entreno como los jóvenes de 20 o 25 años", mencionó.

Programación de la fecha 18 del Torneo Apertura 2025

Viernes 4 de julio

1:00 p.m. | Sport Huancayo vs. UTC (Estadio IPD Huancayo)

3:15 p.m | Los Chankas vs. ADT (Estadio Los Chankas - Andahuaylas)

Sábado 5 de julio

1:00 p.m. | Comerciantes Unidos vs. Ayacucho FC (Estadio Germán Contreras - Cajabamba)

3:15 p.m. | Cienciano vs. Sporting Cristal (Estadio Inca Garcilaso de la Vega - Cusco)

5:30 p.m. | Alianza UDH vs. Alianza Atlético (Estadio Heraclio Tapia - Huánuco)

8:00 p.m. Alianza Lima vs. Binacional (Estadio Matute - Lima)

Domingo 6 de julio

1:00 p.m. | Sport Boys vs. Cusco FC (Estadio Miguel Grau - Callao)

3:15 p.m. | Atlético Grau vs. Juan Pablo II (Estadio Campeones del 36 - Sullana)

5:30 p.m. | Deportivo Garcilaso vs. Universitario (Estadio Inca Garcilaso de la Vega - Cusco)

Descansa: Melgar

