Paolo Guerrero se pronuncia sobre si retomará relación con Juan Vargas: "Teníamos una amistad muy grande"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Hace unas semanas, Juan Vargas volvió a generar repercusión en el entorno de la Selección Peruana tras confirmar su alejamiento de Paolo Guerrero. Ambos demostraron en la bicolor su buena relación e inclusive conformaron junto a Claudio Pizarro y Jefferson Farfán los denominados '4 Fantásticos'.

En entrevista con RPP, Paolo Guerrero confirmó que vio las declaraciones de Juan Vargas. "Sí, vi. Inclusive le escribí a Jefferson (Farfán) y le dije 'que tú sabes que hoy por hoy no tengo más contacto con nosotros'", señaló.

"Tuvimos una gran amistad con el 'Loco', pero en algún momento dejamos de hablar por motivos de la vida", agregó.

El goleador de Alianza Lima aclaró que estaría "encantado" de hablar con el exjugador de Universitario y Fiorentina de Italia. "No me meto con nadie, espero que no se metan conmigo. Trato de vivir mi vida lo más perfil bajo que pueda y después no molestar a nadie", puntualizó.

Para finalizar, el goleador histórico de la bicolor recordó que tenía una "gran amistad" con Vargas y espera un reencuentro.

"Con el 'Loco' siempre lo he respetado y nunca me escucharán hablar mal de nadie y menos de él, porque he compartido muchísimo tanto en la selección y como en la vida personal. Teníamos una amistad muy grande y hoy no hemos tenido, si se da la oportunidad yo encantado y espero que se pueda dar", culminó.

Paolo Guerrero habló con RPP sobre Juan Vargas. | Fuente: RPP

¿Qué dijo Juan Vargas de Paolo Guerrero?

Juan Vargas habló de varios temas personales con Jefferson Farfán y Roberto Guizasola en su nueva visita al podcast 'Enfocados'. El exlateral de la Selección Peruana reveló por qué cortó la amistad con Paolo Guerrero.

"Con Paolo Guerrero se cortó la amistad. ¿Por qué se cortó? Creo que como él estaba en la selección. Yo pensé protegernos, porque siempre lo hacíamos los cuatro", señaló Vargas en referencia a la amistad que lo unía con Guerrero, Jefferson Farfán y Claudio Pizarro.

"Y como ellos quedaron y al final no estábamos Claudio y yo, pensé que no nos protegían. Cuando no estaba Farfán y sí estábamos Paolo y yo, fuimos a hablar con Markarián en Holanda cuando salió el tema de Panamá. Dijimos que Claudio y Farfán debían estar", puntualizó.