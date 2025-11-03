Paolo Guerrero ya apunta a la liguilla de la Liga1: "El objetivo lo tenemos claro"

Apunta a la liguilla. Paolo Guerrero, delantero de Alianza Lima, aseguró que el principal objetivo del club es sumar la mayor cantidad de puntos en las últimas fechas del Torneo Clausura para llegar con buen ritmo a la liguilla.

En conversación con los medios de comunicación, el 'Depredador' indicó que están con las mejores expectativas y que están enfocados en alcanzar el objetivo que buscan.

"Nosotros seguiremos con el objetivo en la cabeza, enfocarnos para cumplir y con la preparación que tiene que ser con enfoque total. Alianza tiene que salir a disputar en cualquier estadio los tres puntos", indicó en un inicio.

"Estamos con las mejores expectativas. Iremos a sacar el resultado que necesitamos y queremos, nos quedan dos finales, y de ahí se viene la liguilla que será muy importante. El objetivo ya lo tenemos claro", finalizó.

Jugadores de Alianza Lima se reunieron con hinchas

Por otro lado, Paolo Guerrero indicó que tuvieron una reunión con algunos hinchas de Alianza Lima. Aseguró que entiende la postura de los fanáticos y que -por eso- buscarán mejorar el nivel mostrado en las últimas fechas.

"Muy bien, hemos conversado. (...) Es entendible, el hincha quiere ver a Alianza, el mejor equipo del Perú, ganar. Así que hay que corregir los errores y ahora el miércoles nos espera un partido difícil, pero sabemos que tenemos que ganar", finalizó.