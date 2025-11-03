Últimas Noticias
Alex Valera: "Mi sueño es retirarme en Universitario y me gustaría pasar en goles a 'Lolo' Fernández"

Alex Valera tiene 16 goles en la Liga1 Te Apuesto 2025-.
Alex Valera tiene 16 goles en la Liga1 Te Apuesto 2025-. | Fuente: Club Universitario de Deportes
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

·

El delantero de Universitario Alex Valera también habló de cómo quiere ser recordado en el club crema.

Alex Valera ha tenido un crecimiento exponencial en los últimos años. En el 2021 fichó por Universitario y luego de dos temporadas alcanzó su primer título con la camiseta crema.

Después vino el ansiado tricampeonato con Universitario de Deportes y Alex Valera tiene el sueño de quedar en historia del club. Es así que manifestó que su gran deseo es retirarse con la indumentaria merengue al final de su carrera profesional.

"Mi sueño sería retirarme en Universitario por todo lo que hizo por mí. Por la oportunidad de ir creciendo profesionalmente. Por los goles que tengo también hasta me gustaría pasar a 'Lolo' Fernández", le dijo Valera al canal de YouTube En la barra con Black.

El contrato de Valera en Universitario va hasta fines de 2026.
El contrato de Valera en Universitario va hasta fines de 2026. | Fuente: Club Universitario de Deportes

Alex Valera busca quedar en la historia de Universitario

Hay que tener en cuenta que Valera está a 90 tantos de lo hecho por el máximo ídolo en la historia del club. 'Lolo' cuenta con 161 goles.

Además, el también exjugador de Deportivo Llacuabamba remarcó que quiere ser recordado por todos los fanáticos de la 'U'. Lo tiene claro.

"Todos quieren entrar en la historia del club y que los hinchas me recuerden como el jugador que dejaba todo en el campo, que siempre se entregaba al 100 %. Por ser buena persona", agregó el atacante.

Por último, Alex Valera reveló que en la interna del plantel de Universitario se hicieron promesas en relación al 'tri'. Tendrá un nuevo corte de cabello en el corto plazo.

"Cada jugador hizo una promesa sobre qué ibamos a hacer si campeonábamos a fin de año. Me voy a hacer el corte de Ronaldo Nazario y el que comenzó todo fue Edison Flores. Tengo que cumplir", finalizó el internacional con la Selección Peruana.

El ránking de goleadores históricos en Universitario

  1. Teodoro Lolo Fernández: 161
  2. Ángel Uribe: 124
  3. Percy Rojas: 119
  4. Alberto 'Toto' Terry: 111
  5. Oswaldo 'Cachito' Ramírez: 95
  6. Daniel Ruiz: 93
  7. Fidel Suárez: 87
  8. Juan José Oré: 86
  9. Piero Alva: 84
  10. Raúl Ruidíaz: 80
  11. Roberto Martínez: 74
  12. Alex Valera: 71
  13. Eduardo Esidio: 70
  14. Andrés 'Balán' Gonzáles: 70

Alex Valera Universitario de Deportes Liga 1 Liga 1 Te Apuesto

