Alex Valera: "Mi sueño es retirarme en Universitario y me gustaría pasar en goles a 'Lolo' Fernández"

Alex Valera ha tenido un crecimiento exponencial en los últimos años. En el 2021 fichó por Universitario y luego de dos temporadas alcanzó su primer título con la camiseta crema.

Después vino el ansiado tricampeonato con Universitario de Deportes y Alex Valera tiene el sueño de quedar en historia del club. Es así que manifestó que su gran deseo es retirarse con la indumentaria merengue al final de su carrera profesional.

"Mi sueño sería retirarme en Universitario por todo lo que hizo por mí. Por la oportunidad de ir creciendo profesionalmente. Por los goles que tengo también hasta me gustaría pasar a 'Lolo' Fernández", le dijo Valera al canal de YouTube En la barra con Black.