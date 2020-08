Patricio Rubio: "Me siento en buenas condiciones, si se reanuda el campeonato ya podría jugar". | Fuente: Alianza Lima

Patricio Rubio ya lleva semanas entrenando junto a Alianza Lima y espera su oportunidad para mostrarse dentro del campo de juego. Por su parte, el delantero 'blanquiazul' confirmó sentirse preparado para un próximo compromiso del equipo.

"Me he sentido muy bien, muy cómodo, ya adaptándome y acoplándome al equipo, conociendo a mis compañeros. En lo físico también ya me siento en óptimas condiciones, de reanudarse el torneo y, dependiendo de lo que decida el técnico, ya podría jugar", indicó el delantero chileno en conferencia de prensa.

Asimismo, opinó acerca del juego de alguno de sus compañeros: "Me gusta mucho Rinaldo, es un gran jugador con una técnica exquisita. Tener grandes jugadores te ayuda a sacar tu máximo potencial, te hace entrenar más para poder estar el fin de semana y ser opción".

Por otro lado, en tanto a la pedida de puntos de Alianza Lima por el partido de Binacional que quedó suspendido, Rubio precisó: "Uno como jugador siempre quiere ganar los puntos en cancha pero hay reglas. Esa es la decisión de la dirigencia y nosotros apoyamos la decisión que tomen".

En tanto a lo personal, agregó que le favoreció la suspensión de la fecha 7 de la Liga 1: "Me vino bien para tener una semana más y poder integrarme al equipo".