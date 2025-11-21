Alianza Lima vs UTC: ¿a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO por la última fecha del Clausura?

Alianza Lima recibirá a UTC y se jugará su última carta para arrebatarle el segundo lugar de la Tabla Acumulada a Cusco FC, que lleva 67 puntos a 2 de ventaja del cuadro blanquiazul dirigido por Néstor 'Pipo' Gorosito.

El cuadro íntimo contará con Paolo Guerrero, que es una amenaza para el arco de UTC. Lleva cuatro goles en los últimos tres partidos en el Clausura y la tarea es continuar con esa racha goleadora.

En Alianza colocarían a Guerrero desde el arranque, acompañado de Eryc Castillo y Alan Cantero.

¿Cuándo y dónde juegan Alianza Lima vs UTV EN VIVO por la última fecha del Torneo Clausura 2025?

El partido de Alianza ante el elenco de Los Chankas está programado para el domingo 23 de noviembre en el Estadio Alejandro Villanueva, de la ciudad de Lima. El recinto tiene capacidad para recibir a 33 938 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan Alianza vs UTC EN VIVO por la última fecha del Torneo Clausura 2025?

En Perú, el partido entre Universitario vs UTC comienza a las 3:00 p.m.

, el partido entre Universitario vs UTC comienza a las 3:00 p.m. En Colombia, el partido entre Universitario vs UTC comienza a las 3:00 p.m.

En Ecuador, el partido entre Universitario vs UTC comienza a las 3:00 p.m.

En Bolivia, el partido entre Universitario vs UTC comienza a las 4:00 p.m.

En Venezuela, el partido entre Universitario vs UTC comienza a las 4:00 p.m.

En Chile, el partido entre Universitario vs UTC comienza a las 5:00 p.m.

En Paraguay, el partido entre Universitario vs UTC comienza a las 5:00 p.m.

En Argentina, el partido entre Universitario vs UTC comienza a las 5:00 p.m.

En Uruguay, el partido entre Universitario vs UTC comienza a las 5:00 p.m.

En Brasil, el partido entre Universitario vs UTC comienza a las 5:00 p.m.

En México (CDMX), el partido entre Universitario vs UTC comienza a las 2:00 p.m.

En Estados Unidos (Miami), el partido entre Universitario vs UTC comienza a las 4:00 p.m.

¿Dónde ver Alianza vs UTC EN VIVO por TV y streaming?

El partido EN DIRECTO será transmitido a todo el Perú en TV por L1MAX (Liga1 MAX), canal disponible en diversos cableoperadores como DirecTV, Claro TV, WIN, Best Cable y más. Vía streaming el encuentro va por L1 Play y en el canal de YouTube de L1MAX. En Estados Unidos se ver por FOX Deportes y en demás países del extranjero a través de la plataforma Fanatiz.

RPP transmitirá el Alianza vs UTC a través de los 89.7 FM, 730 AM, sus diversas señales a nivel nacional y también mediante Audioplayer. Los goles e incidencias los encontrarás en RPP.pe.

Alianza vs UTC: alineaciones posibles

Alianza: Ángelo Campos, Marco Huamán, Gianfranco Chávez, Carlo Zambrano, Miguel Trauco, Jesús Castillo, Fernando Gaibor, Alan Cantero, Pablo Ceppelini, Eryc Castillo y Paolo Guerrero.

UTC: Diego Campos; Luis Garro, Piero Serra, Y. Ibargüen, José Luján; Freddy Oncoy, Juan Vega, Carlos Mejía, Erinson Ramírez, Joaquín Aguirre; y Jarlin Quintero.

Alianza vs UTC: últimos resultados

02/11/2025 | Los Chankas 1-2 Alianza Lima – Torneo Clausura

31/10/2025 | Alianza Lima 2-2 Melgar – Torneo Clausura

20/10/2025 | Sport Huancayo 1-2 Alianza Lima – Torneo Clausura