Alianza Lima y Cusco FC ya conocen a los árbitros que dirigirán sus encuentros en la última fecha del Clausura

Alianza Lima y Cusco FC ya conocen a los árbitros que dirigirán sus encuentros en la última fecha del Clausura
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

Julio Quiroz dirigirá el partido entre Alianza Lima vs. UTC por la última fecha del Torneo Clausura

Todo definido. La Comisión Nacional de Árbitros (Conar) dio a conocer la programación de los árbitros para los partidos del fin de semana por la fecha 19 del Torneo Clausura de la Liga1 Te Apuesto 2025.

De acuerdo con el documento, el juez Jesús Cartagena será el encargado de dirigir Los Chankas vs. Universitario, programado para el sábado 22 de noviembre en Andahuaylas.

En tanto, Julio Quiroz será quien brindará justicia en el cotejo entre Alianza Lima y UTC del día domingo 23 de noviembre, y Edwin Ordóñez tendrá a su cargo el compromiso entre Sport Huancayo y Cusco FC.

Programación de árbitros de la fecha 19 del Torneo Clausura

Sábado 22 de noviembre

Los Chankas vs. Universitario

  • Árbitro: Jesús Cartagena
  • Asistentes: Héctor Fiuza y Juan Soto
  • VAR: César García

Domingo 23 de noviembre

Alianza Universidad vs. Juan Pablo II

  • Árbitro: Michael Espinoza
  • Asistentes: Jesús Sánchez y Víctor Escobar
  • VAR: Alejandro Villanueva

Comerciantes Unidos vs. ADT

  • Árbitro: Daniel Ureta
  • Asistentes: Stephen Atoche y Carlos Medrano
  • VAR: Milagro Arruela

Sport Huancayo vs. UTC

  • Árbitro: Edwin Ordóñez
  • Asistentes: Albert Alarcón y Jeidels Flores
  • VAR: David Huamán

Cienciano vs. Ayacuho FC

  • Árbitro: Augusto Menéndez
  • Asistentes: Michael Orué y Edgar Cruz
  • VAR: Víctor Cori

Alianza Lima vs. UTC

  • Árbitro: Julio Quiroz
  • Asistentes: Harlem Cocha y Willy Acosta
  • VAR: Hibert Villegas

Conar Liga 1 Liga 1 Te Apuesto Alianza Lima Cusco FC Universitario de Deportes

