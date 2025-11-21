Alianza Lima y Cusco FC ya conocen a los árbitros que dirigirán sus encuentros en la última fecha del Clausura

Todo definido. La Comisión Nacional de Árbitros (Conar) dio a conocer la programación de los árbitros para los partidos del fin de semana por la fecha 19 del Torneo Clausura de la Liga1 Te Apuesto 2025.

De acuerdo con el documento, el juez Jesús Cartagena será el encargado de dirigir Los Chankas vs. Universitario, programado para el sábado 22 de noviembre en Andahuaylas.

En tanto, Julio Quiroz será quien brindará justicia en el cotejo entre Alianza Lima y UTC del día domingo 23 de noviembre, y Edwin Ordóñez tendrá a su cargo el compromiso entre Sport Huancayo y Cusco FC.

Programación de árbitros de la fecha 19 del Torneo Clausura

Sábado 22 de noviembre

Los Chankas vs. Universitario

Árbitro: Jesús Cartagena

Asistentes: Héctor Fiuza y Juan Soto

VAR: César García

Domingo 23 de noviembre

Alianza Universidad vs. Juan Pablo II

Árbitro: Michael Espinoza

Asistentes: Jesús Sánchez y Víctor Escobar

VAR: Alejandro Villanueva

Comerciantes Unidos vs. ADT

Árbitro: Daniel Ureta

Asistentes: Stephen Atoche y Carlos Medrano

VAR: Milagro Arruela

Sport Huancayo vs. UTC

Árbitro: Edwin Ordóñez

Asistentes: Albert Alarcón y Jeidels Flores

VAR: David Huamán

Cienciano vs. Ayacuho FC

Árbitro: Augusto Menéndez

Asistentes: Michael Orué y Edgar Cruz

VAR: Víctor Cori

Alianza Lima vs. UTC

Árbitro: Julio Quiroz

Asistentes: Harlem Cocha y Willy Acosta

VAR: Hibert Villegas