Alianza Lima publica video por el Día Internacional de la Mujer que busca crear conciencia por la igualdad

Alianza Lima | Fuente: Alianza Lima

Cada 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Y los clubes de fútbol en Perú no fueron ajenos a este tema. Alianza Lima fue una de las instituciones deportivas que optó por publicar un video referente al tema.



En el material audiovisual, los íntimos compartieron imágenes de mujeres vistiendo la camiseta blanquiazul, tanto de vóley como de fútbol, concientizando sobre la igualdad de género.

Con mensajes como "Me decían 'No lo intentes'" o "Me decían 'Esto no es para ti'", el cuadro victoriano evidenció la brecha que aún existe en el trato a las mujeres deportistas. Eso sí, al final especificó que son solo prejuicios.





¡GRACIAS A CADA UNA DE ELLAS!💪 Hijas, madres, esposas y TODAS aquellas que lo dan todo día a día. Que no sea solo hoy, que la igualdad se dé siempre. #DíaDeLaMujer Publicado por Club Alianza Lima en Viernes, 8 de marzo de 2019

"¡GRACIAS A CADA UNA DE ELLAS! 💪 Hijas, madres, esposas y TODAS aquellas que lo dan todo día a día. Que no sea solo hoy, que la igualdad se dé siempre. #DíaDeLaMujer", es el mensaje que acompañó a la publicación de Alianza Lima.