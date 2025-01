¿Raúl Ruidíaz jugará por Alianza Lima? La contundente respuesta del exdelantero de Universitario

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Raúl Ruidíaz se encuentra en el Perú disfrutando sus vacaciones a la espera de firmar por su próximo club. El delantero nacional de 34 años terminó su etapa con el Seattle Sounders y ahora está abierto a escuchar ofertas de diferentes clubes, entre los cuales no estaría incluido Alianza Lima.



"No me va a llamar nunca", señaló Ruidíaz cuando se le consultó en caso Alianza se muestre interesado por adquirir sus servicios en la temporada 2025.

"Hace un par de años tengo un sentimiento con Universitario. Yo nací en la 'U', entonces ahora no me he puesto pensar en eso (una posible oferta de Alianza). Soy un profesional, pero no pasa por mi cabeza eso", agregó en entrevista al programa "Mano a mano".

Recordemos que Ruidíaz señaló que buscaba volver a la 'U', pero que el equipo de sus amores no lo tenía en sus planes. "La pelota nunca estuvo en mi cancha", dijo la 'Pulga'.

¿Cómo tomó el fichaje de Trauco a Alianza?

Ruidíaz tiene un grupo amigos en el fútbol, entre los cuales figura Miguel Trauco que este año fichó por Alianza Lima pese a su hinchaje por Universitario.

"No me dolió. Quiero que le vaya bien siempre. Nosotros somos profesionales, vivimos de esto. Estaba en Tarapoto cuando él me comenta eso. Le dije que tiene todo mi apoyo. Me hubiera dolido que ahora no tengo contrato y no tenga donde ir. Te apoyo como amigo. Es bonito recibir un contrato y uno como jugador se siente querido", culminó Ruidíaz.