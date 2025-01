Jorge Fossati reveló que Raúl Ruidíaz pidió no jugar por la selección: "Me dijo que no estaba en condiciones de venir"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El ciclo de Jorge Fossati en la Selección Peruana llegó a su fin, donde solo pudo sumar un triunfo de los nueve partidos de carácter oficial que dirigió. En todo su etapa, el uruguayo no llegó a utilizar al delantero Raúl Ruidíaz; sin embargo, aclaró que ello no se dio por la propia decisión de la ‘Pulga’.

“Hubo algunos jugadores que ni siquiera pudimos llegarlos a convocar, estoy hablando de Raúl Ruidíaz. Contó públicamente que cuando lo llamé en enero del año pasado, él fue muy sincero conmigo y me dijo que no estaba en condiciones de venir a la selección. Por una serie de motivos que son privados y punto, yo me los guardo”, mencionó el estratega en diálogo con Fútbol como Cancha de RPP.

“Yo jamás lo revelé cuando me criticaron todo el año por qué no traía a Ruidíaz. Yo jamás dije, él me dijo que no. Lo estoy diciendo ahora porque él lo dijo públicamente”, continuó en referencia al futbolista que en 2024 seguía en las filas del Seattle Sounders y actualmente se encuentra sin equipo.

Ruidíaz y su alejamiento de la Selección

Jorge Fossati detalló que por las mismas razones de Raúl Ruidíaz no fue utilizado el último año en la ‘bicolor’. “Hay que ver para atrás, hay que ver una historia. Una de las cosas que me dijo Raúl, y sí lo voy a decir, es que yo en la selección en los últimos tiempos lo pasé muy mal. Esa fue una frase de él”, mencionó.

Raúl Ruidíaz, de 34 años, jugó su último partido con la Selección Peruana ante Brasil en septiembre de 2023 cuando perdió en Lima frente a Brasil por las Eliminatorias. El técnico por entonces era Juan Reynoso.

“En el momento que no quiera venir o le parezca que no está en condiciones de venir, yo no lo tomo como una renuncia. Son momentos”, indicó el uruguayo.

Ruidíaz jugó por última vez en la selección ante Brasil en el 2023Fuente: AFP

El caso André Carrillo

Un futbolista que no estuvo en los últimos partidos de la Selección Peruana fue André Carrillo. Respecto a él, Jorge Fossati detalló que también pidió no estar en un determinando momento de su carrera.

“André estuvo las últimas dos temporadas en una liga, que era la segunda división de Arabia Saudita, que no lo exigía para nada. Esa es la verdad. Igual así, porque lo conocemos, lo llevamos a la Copa América. Pero después, cuando llegan los partidos que son la verdadera meta, si no está bien, yo no te puedo traer”, dijo.

“Cuando lo llamé en noviembre, me dijo que estaba en una situación familiar y que por eso no podía venir, pero que contara con él para marzo. Así me lo dijo. André no es que renunció, sino que en marzo él quiere estar a la orden”, concluyó.