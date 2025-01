Raúl Ruidíaz aseguró que estuvo cerca de fichar por Benfica: "Mi papá viajó a Portugal"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Raúl Ruidíaz se encuentra en Lima tras desligarse de Seattle Sounders, club donde dejó huella tras jugar siete años. El delantero peruano de 34 años ahora está como jugador libre y fue vinculado a Universitario de Deportes, aunque sus directivos aseguraron que su retorno está lejos de concretarse.

En ese contexto, Ruidíaz recordó su trayectoria en las últimas horas e incluso afirmó que Benfica de Portugal se interesó en su servicios a fines del 2012. Destacó que su papá llegó a viajar a Portugal.

Sin embargo, el atacante nacional indicó que, debido a un tema de sueldos con Universitario, no contaba con su carta pase en ese momento. "Eso fue en 2012, antes de ir a la ‘U’ de Chile. Mi papá viajó, ve el contrato y todo, pero yo no tenía mi carta pase, porque hubo un tema de sueldos, que los jugadores quedamos libres, ocho meses de sueldo. Mi carta pase recién me la dieron el 30 de enero [de 2013]”, contó.

“Ahí se cae lo del Benfica. El 30 de enero yo viajo a Chile y firmo con la ‘U’ de Chile”, agregó Ruidíaz, que perdió una gran oportunidad en el fútbol europeo.

La postura de Ruidíaz llega tras las declaraciones de Manuel Barreto, director deportivo de Universitario, que aseguró que el bicampeón nacional no logró "alcanzar las expectativas" económicas del exjugador de Seattle Sounders.

"La pelota nunca estuvo en mi cancha, y ahora la pelota está en la otra cancha...", señaló la 'Pulga', que en el podcast 'Y uno feliz', aclaró que, pese a su hinchaje, "no puede estar a la espera y ya estoy viendo opciones".

Eso sí, Ruidíaz no le cierra las puertas a un posible regreso a Universitario, club donde es considerado uno de los delanteros más importantes de las últimas décadas. No juega en el club merengue desde el 2016, al fichar por el Morelia de México.

"Yo soy hincha de la 'U'. Cómo no me encantaría regresar a la 'U'", apuntó Ruidíaz, que logró el título nacional con la 'U' en 2009 y 2013.