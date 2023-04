Rinaldo Cruzado tuvo su último paso por Alianza Lima entre 2017 y 2020 | Fuente: Alianza Lima

Rinaldo Cruzado, a los 38 años, sigue vigente en el fútbol profesional, al ser parte de las filas de Universidad San Martín que en esta temporada disputa la Liga 2. No obstante, el club que marcó su trayectoria es Alianza Lima, elenco del cual es hincha, donde debutó, fue campeón y también tuvo momentos no gratos, como en la campaña del 2020.

“Los años en Alianza para mí fueron los mejores, independientemente de lo que pasó. No voy a olvidar desde mi entrada a Alianza a los 15 años de la mano de mi papá. Las cosas buenas y las malas no las toco por nada”, confesó Rinaldo Cruzado en entrevista con ‘Tanke Como Cancha’, a través del canal de YouTube de RPP Deportes.

Rinaldo Cruzado retornó a las filas de Alianza Lima para la temporada 2017, cuando Pablo Bengoechea le llamó para integrar el plantel. Anteriormente, ‘Ri’ trabajó con el uruguayo en la Selección Peruana. Aquel año el título nacional fue de los victorianos. Continúo siendo parte del equipo, incluso portando la cinta de capitán y llegando a concretar dos subcampeonatos más.

Para el 2020, Cruzado extendió su vínculo por un año más, pero los resultados deportivos fueron totalmente distintos. Alianza Lima entró en crisis de números y se fue al descenso en la Liga 1. A pesar que administrativamente el club evitó rectificó esa situación, el volante reveló que desde entonces no ha retornado a Matute.

“¿Volví a Matute? No. Después de mi lesión, luego de lo que pasó en 2020, pasé por mi recuperación y eso... Me han invitado, sí he conversado con la gente que trabaja en Alianza para poder ir, pero me he mantenido al margen de ir al estadio, aunque da mucho ilusión lo que está viviendo el club”, indicó.

Rinaldo Cruzado: Alianza Lima y el 2020

Rinaldo Cruzado resaltó que, a pesar de su hinchaje por Alianza Lima, no acude a Matute por su preferencia de ver el fútbol en compañía de su familia en casa.

“Siempre me han gustado ver los partidos en casa, incluso con la selección, que me encanta y he tenido muchas oportunidades de poder ir a ver. Me gusta ver el fútbol con mis hijos”, dijo.





A lo largo de su carrera, Rinaldo Cruzado cuenta con 5 títulos nacionales en el fútbol peruano, de lo cuales cuatro fueron con la camiseta de Alianza Lima (2003, 2004, 2006 y 2017). Así, el volante resaltó su paso por el cuadro de La Victoria, a pesar de los resultados en el último año con los blanquiazules.

“No me preocupa lo que diga la gente, lo haría si a lo largo de mi vuelta desde el 2017 hubiese hecho las cosas mal. Creo que fui un líder positivo en esa época, se hizo muchas cosas. Más allá de lo que sucedió en el 2020, que al final se pudo justificar muy aparte de lo deportivo y por eso Alianza jugó en Primera al año siguiente, considero que hice las cosas bien para la institución”, contó.

Entérate de más detalles de la entrevista que Rinaldo Cruzado tuvo con Jesús Arias para ‘Tanke Como Cancha’, donde también se refirió a su deseo de poder retonar a Alianza Lima.





