Alianza Lima sobre la ampliación del estadio Matute: "Contemplamos que aumente como mínimo a 10 mil espectadores más"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El administrador de Alianza Lima, Fernando Cabada, reveló que bajo su gestión se planea ampliar las tribunas del Estadio Alejandro Villanueva, o más conocido como Matute, que actualmente tiene una capacidad para albergar a 33,938 espectadores.

"Sí se ha contemplado. Cuando llegué al club revisé todos los proyectos que existían de ampliación. No había ninguno que me calzara. Había uno que era bajar la cancha, otro de cerrar la fosa y otro de hacer palcos. Ninguno le hacía justicia a la hinchada de Alianza Lima", señaló a RPP.

Cabada, además, indicó que este proyecto es costoso. "No le hacían justicia a Matute, que necesita muchas más plazas y con ninguno de esos proyectos se conseguía. Revisando y la conclusión que hemos llegado es que necesitamos un proyecto de bandejas y estamos por encargar el desarrollo del proyecto de bandejas y palcos. Solo ese desarrollo previo es un proyecto costoso", agregó.

El máximo dirigente de Alianza afirmó que aún "el proyecto no está hecho" y que el gran objetivo "es lograr 10 mil espectadores más", puntualizó.

Centro de Alto Rendimiento de Alianza

Fernando Cabada también se refirió al proyecto de Centro de Alto Rendimiento (CAR), que es una meta pendiente en el popular equipo peruano.

"Todavía no puedo soltar una fecha exacta, es un proyecto que no es menor. Tener el terreno y ubicación adecuada. Poder ver cuál es la inversión que se tiene que hacer. Por más que seamos un club concursado, sí tenemos cómo avanzar en el proyecto", expresó.

"Estimo que el fin de año haya una respuesta, una alegría. No nos olvidemos que en febrero viene los 125 años de nuestra fundación. Esperamos llegar con alegrías dignas de esa fecha", concluyó.

¿Cuándo y dónde juegan Alianza Lima vs U. Católica de Ecuador en vivo por los octavos de Copa Sudamericana 2025?

El partido entre Alianza Lima vs Universidad Católica de Ecuador se disputará este miércoles 13 de agosto en el estadio Alejandro Villanueva (Matute) El recinto tiene una capacidad para 33 938 espectadores.

¿Dónde ver el Alianza Lima vs U. Católica de Ecuador en vivo por TV y streaming?

El partido entre Alianza Lima vs U. Católica se podrá ver EN VIVO vía TV y streaming por ESPN y Disney Plus. También podrás escuchar el cotejo por los 89.7 FM y 730 AM de RPP y Audioplayer.