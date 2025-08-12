Alianza Lima vs. Universidad Católica EN VIVO: se enfrentan en Matute por octavos de final de la Copa Sudamericana

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Alianza Lima vs. Universidad Católica EN VIVO: se enfrentan este miércoles 13 de agosto en el Estadio Alejandro Villanueva, en Lima (Perú). El partido corresponde a la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025 y se jugará a partir de las 7:30 p.m. (hora peruana). La transmisión del compromiso podrá seguirse por RPP, ESPN y Disney+ Premium. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.

Alianza Lima tiene razones para ilusionarse con superar etapas en la Copa Sudamericana, tras eliminar a Gremio en los play-offs y un paso por la Copa Libertadores con saldo positivo, como la aún recordada serie frente a Boca Juniors.

Los blanquiazules son los que más partidos a nivel internacional han jugado hasta el momento (14) en toda Sudamérica, con cuatro victorias en Matute.

En casa será donde abran la llave ante Universidad Católica, que terminó invicto la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

‘Pipo’ Gorosito no podrá contar con el zaguero Carlos Zambrano ni el volante Piero Cari, ambos lesionados. Sin el ‘Káiser’, Erick Noriega retrocedería a la defensa, mientras que Burlamaqui se perfila a la titularidad en el mediocampo.

Alianza Lima vs U. Católica de Ecuador: altas y bajas para los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025

Alianza Lima recupera a Paolo Guerrero, Eryc Castillo y Guillermo Enrique para este cotejo, además que vuelve Pablo Ceppelini tras cumplir con la sanción de Conmebol. Son bajas Carlos Zambrano, Piero Cari y Pablo Lavandeira por lesión.

¿Cuándo y dónde juegan Alianza Lima vs U Católica de Ecuador EN VIVO por los octavos de Copa Sudamericana 2025?

El partido de Alianza Lima ante el elenco ecuatoriano de Universidad Católica está programado para el miércoles 13 de agosto en el Estadio Alejandro Villanueva, en Matute (La Victoria). El recinto tiene capacidad para recibir a 33 000 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs U Católica de Ecuador EN VIVO por los octavos de Copa Sudamericana 2025?

En Perú , el partido Alianza Lima vs. Universidad Católica comienza a las 7:30 p.m.

, el partido Alianza Lima vs. Universidad Católica comienza a las 7:30 p.m. En Ecuador , el partido Alianza Lima vs. Universidad Católica comienza a las 7:30 p.m.

, el partido Alianza Lima vs. Universidad Católica comienza a las 7:30 p.m. En Chile, el partido Alianza Lima vs. Universidad Católica comienza a las 8:30 p.m.

En Argentina, el partido Alianza Lima vs. Universidad Católica comienza a las 9:30 p.m.

En Brasil, el partido Alianza Lima vs. Universidad Católica comienza a las 9:30 p.m.

En Uruguay, el partido Alianza Lima vs. Universidad Católica comienza a las 9:30 p.m.

En Colombia, el partido Alianza Lima vs. Universidad Católica comienza a las 7:30 p.m.

En Bolivia, el partido Alianza Lima vs. Universidad Católica comienza a las 8:30 p.m.

En Venezuela, el partido Alianza Lima vs. Universidad Católica comienza a las 8:30 p.m.

En Paraguay, el partido Alianza Lima vs. Universidad Católica comienza a las 9:30 p.m.

En México (CDMX), el partido Alianza Lima vs. Universidad Católica comienza a las 6:30 p.m.

En Estados Unidos (Miami), el partido Alianza Lima vs. Universidad Católica comienza a las 8:30 p.m.

En España, el partido Alianza Lima vs. Universidad Católica comienza a las 02:30 a.m. (jueves)

¿Qué canales transmiten el Alianza Lima vs U Católica de Ecuador EN VIVO por TV?

El partido EN DIRECTO será transmitido a todo el Perú en TV a través de la señal de ESPN, a excepción de Argentina y Ecuador, que se verá en DSports. Vía streaming, el cotejo por la Copa Sudamericana va por Disney+ Premium y DGO. Todos los goles e incidencias los encontrarás en la página web de RPP.pe.

RPP transmitirá el Alianza Lima vs. Universidad Católica a través de los 89.7 FM, 730 AM, sus diversas señales a nivel nacional y también mediante Audioplayer. Los goles e incidencias los encontrarás en RPP.pe.

Alianza Lima vs U Católica de Ecuador: alineaciones posibles

Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Guillermo Enrique, Erick Noriega, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Alessandro Burlamaqui, Fernando Gaibor, Sergio Peña; Kevin Quevedo, Eryc Castillo y Paolo Guerrero.

Universidad Católica: Rafael Romo; G. Anangonó, L. Cangá, M. Sevillano, E. Mejía; L. Moreno, D. Clavijo, M. Díaz; A. Londoño, M. Alonso; B. Palacios.

Alianza Lima vs U Católica de Ecuador: últimos resultados

09/08/2025 | Ayacucho FC 0-1 Alianza Lima – Liga1

05/08/2025 | Alianza Lima 0-0 Sporting Cristal – Liga1

31/07/2025 | Juan Pablo II 1-2 Alianza Lima – Liga1