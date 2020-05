Steven Rivadeneyra fue fichado por Alianza Lima en 2020 | Fuente: Prensa Alianza / Prensa Cristal

Steven Rivadeneyra fue el portero que fichó Alianza Lima en la temporada 2020, siendo así el tercero en la competencia interna por el arco blanquiazul con Leao Butrón e Ítalo Espinoza.

Debido a la rotación que impuso Pablo Bengoechea, el arquero de 25 años solo ha podido atajar en un partido oficial, que sucedió en el empate 1-1 frente a Carlos A. Mannucci en Trujillo por la Liga 1.

Por su gran desenvolvimiento en año anteriores en San Martín, Alianza Atlético y Deportivo Municipal, Steven Rivadeneyra está considerado como una de las garantías en el pórtico blanquiazul a futuro, pero él mismo ha señalado a un rival al que le fue complicado enfrentar.

“Mi pesadilla es Emanuel Herrera. Es muy buen delantero, tiene buena pegada. Me queda marcado ese gol que nos hace en 2018 que se lleva a todos, incluido a mí y la mete”, indicó en entrevista con ‘Gol Perú’.

En los duelos entre Municipal y Cristal de los dos últimos años, Rivadeneyra y Herrera fueron rivales en dos ocasiones, ganando en ambas los celestes y Emanuel le anotó dos tantos.

Asimismo, el portero señaló que siempre ha sido hincha de Alianza Lima, su actual institución. “Desde muy niño soy hincha de Alianza Lima y lo sigo siendo, pero siempre me he identificado con algunos equipos en los que he estado, como en Deportivo Municipal por todo lo que hemos pasado y su gente”, dijo.