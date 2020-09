Víctor Hugo Marulanda: "Sí regresaré, tengo un proyecto que continuar con Alianza Lima". | Fuente: Alianza Lima

No cabe duda de que Alianza Lima no pasa por un buen momento en tanto a los resultados, ya que si bien no conoce de derrotas, tampoco ha podido obtener un triunfo. En este contexto, Víctor Hugo Marulanda, director deportivo del club, realizó un viaje a Colombia que muchos interpretaron como una posible separación de la institución.

Sin embargo, el ex futbolista y dirigente colombiano descartó tal posibilidad y reafirmó que el viaje a su país se debió a motivos estrictamente personales y no profesionales.

"Estoy en Colombia solucionando algunos temas personales. No quise venir en marzo o abril en un vuelo humanitario. Tengo unas necesidades con mi familia y esperemos poder revistar este tema para retornar a Lima", afirmó Víctor Hugo Marulanda, quien no viajó junto al equipo a la ciudad de Mérida por el partido de Copa Libertadores.

Al ser consultado puntualmente sobre su permanencia en el club y retorno a la capital, precisó: "Sí, debo regresar. Tengo un documento firmado y un proyecto que continuar en Alianza Lima", sostuvo en una entrevista con La República.

Por otro lado, pese a que no ha logrado sumar de a tres desde que Mario Salas está al mando del equipo, Víctor Hugo Marulanda mostró su total respaldo hacia el estratega chileno.

"Sabíamos que el cambio de metodología nos iba a costar e iba a tomar algún tiempo llegar a rendimientos superlativos. La responsabilidad de Alianza Lima es el día a día. Hay un apoyo total al profesor, confiamos en su conocimiento y existe una exigencia máxima para los jugadores. Solo nosotros podemos revertir esta situación de empates y no triunfos", finalizó.

Como se recuerda, Alianza Lima se medirá ante Estudiantes de Mérida este miércoles 16 de setiembre a las 5:15 de la tarde (hora peruana) en el estadio Olímpico Metropolitano de Mérida por la fecha 3 de la fase de grupos de Copa Libertadores.