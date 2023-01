Alianza Lima es bicampeón nacional del fútbol peruano. | Fuente: Andina

Su mística es diferente a todas. Una celebración en el mismísimo Matute, también. Y con mayor razón si el festejo tiene como momento cumbre el bicampeonato nacional de la Liga 1 Betsson. El 2022 tuvo un final feliz para Alianza Lima. Un año que le trajo más de una sonrisa y que acabó con una anhelada vuelta olímpica ante miles de hinchas blanquiazules que nunca dejaron de creer en el equipo de sus amores. El destino ya estaba marcado para que el 12 de noviembre uno de los equipos más populares del país grite nuevamente campeón.

Aunque para llegar a este rotundo éxito recorrió un camino sinuoso en los primeros meses del 2022, ya que a pesar que tuvo buenos momentos en el Torneo Apertura, Alianza Lima tuvo que ver cómo Melgar se quedó con el primer certamen del año. Los arequipeños plasmaron un mejor trabajo y se adueñaron del campeonato liderados por el argentino Néstor Lorenzo. Justos ganadores.

Es así que acabar en el cuarto lugar fue un aliciente para Alianza. Una motivación extra para que el Clausura sea una historia diferente. El plantel se hizo un puño y encontró un ruta para reunir los triunfos necesarios para llevarse un certamen, que fue complicado hasta la última fecha. Sin embargo, en su plantel contó con la presencia de hombres de jerarquía que fueron claves en los momentos más determinantes. A eso se sumó el acertado ingreso de Guillermo Salas. Una apuesta que cambió todo en La Victoria.





Guillermo Salas fue cargado en hombros tras la coronación de Alianza como bicampeón. | Fuente: Liga 1

Guillermo Salas encontró un Alianza con hambre de triunfo

No se encontraba en un buen estado anímico y su forma futbolística no era de las mejores. Y para empeorar el panorama, la derrota ante Universitario en el mismísimo Matute resquebrajó aun más los cimientos de Alianza Lima, que en la siguiente fecha volvió a empatar (0-0) en casa ante Cantolao por la fecha 11 del Torneo Clausura. Ya sin margen de error, este resultado determinó la salida de Carlos Bustos. El DT argentino, que había sacado al equipo campeón en 2021, ya no lograba transmitir su idea de juego a los jugadores.

Así fue el ingreso de Guillermo Salas como director técnico. La llegada a los jugadores fue óptima desde el primer día. 'Chicho' es conocido por todos en Matute. Sabe cómo es vestir la camiseta blanquiazul y salir campeón como jugador. Además la temporada pasada ya había sido parte del comando técnico de Bustos.

De esta manera, fue fundamental los nuevos aires en Alianza. La empresa para el bicampeonato se vislumbraba más que complicada. Sin embargo, el DT de 48 años encontró la fórmula para ganarse a sus dirigidos. Desde el primer partido el efecto Salas se hizo sentir. Tuvo un estreno ganador con la victoria 2-1 ante Carlos Stein. Tres puntos fundamentales para dejar en claro que el campeón aún estaba vivo.

En total, Salas acumuló nueve victorias y solo dos derrotas en los 11 partidos como entrenador de Alianza Lima en la recta final de la temporada. El triunfo más importante fue, sin duda, el 2-0 ante Melgar en Matute que selló el bicampeonato nacional de los íntimos. De paso, 'Chicho' se convirtió en el primer DT nacional que levantó el título con el cuadro victoriano desde 1975, año en que Marcos Calderón fue campeón como entrenador.

Pablo Lavandeira jugó su primera temporada en Alianza Lima. | Fuente: Gol Perú | Fotógrafo: Alianza Lima

Torneo Clausura, el inicio al éxito final

La final de la Liga 1 Betsson 2022 de poder a poder . Y es qu el 1-0 a favor de Melgar en Arequipa dejó abierta la serie, y Alianza aprovechó al máximo esa oportunidad. Claro, también la fortuna estuvo de su lado porque el gol de Yordi Vílchez llegó previo al cierre del primer tiempo. Este tanto fue fundamental para que los dirigidos por Guillermo Salas vuelvan de los vestuarios sin una mayor presión. Ya se había cumplido emparejar la eliminatoria y la segunda anotación asomaba en el horizonte.

En la complementaria, Pablo Lavandeira fue protagonista del segundo tanto. En el área visitante forzó la falla de Alec Deneumostier. Con este marcador, Alianza lograba sacar diferencias, pero tuvo que sufrir hasta el final. Pasó por varios sustos. Felizmente para sus intereses, el arquero Ángelo Campos se mostró seguro a lo largo del partido. En más de una intervención se lució para dejar invicta su portería respaldado en la sólidez de la línea defensiva. Así el denominado 'equipo del pueblo' volvió a hacer historia en el fútbol peruano.

Entre las figuras de este bicampeonato sobresale el atacante argentino Hernán Barcos que fue el goleador de los íntimos en la temporada al alcanzar los 18 goles. Además Lavandeira fue fundamental a pesar que en un principio no contó con una parte del apoyo de la hinchada. En los siguientes meses le tapó la boca a sus detractores con sus buenas actuaciones y la cereza al pastel fue que anotó el gol del titulo ante el 'Dominó' ante un Matute que estaba repleto de hinchas.

También destacaron Vílchez, Josepmir Ballón, Jairo Concha, Pablo Míguez, Arley Rodríguez, Ángelo Campos, Aldair Rodríguez y el lateral argentino Gino Peruzzi, que fue fundamental como defensa y en ataque con sus proyecciones que en varias ocasiones acabaron en gol.



Yordi Vílchez anotó de cabeza para empatar la serie ante Melgar. | Fuente: Gol Perú | Fotógrafo: Liga 1

Jugadores campeones con Alianza Lima en 2022

1. Ángelo Campos

2. Franco Saravia

3. Jonathan Medina

4. Yordi Vílchez

5. Pablo Míguez

6. Jefferson Portales

7. Fabio Rojas

8. Christian Ramos

9. Carlos Montoya

10. Ricardo Lagos

11. Gino Peruzzi

12. Josepmir Ballón

13. Oswaldo Valenzuela

14. Aldair Fuentes

15. Miguel Cornejo

16. Cristian Benavente

17. Jairo Concha

18, Paolo Hurtado

19. Pablo Lavandeira

20. Óscar Pinto

21. Arley Rodríguez

22. Oslimg Mora

23. Darlin Leiton

24. Jefferson Farfán

25. Aldair Rodríguez

26. Hernán Barcos

27. Wilmer Aguirre

Pablo Míguez con la Copa. Con Salas como DT recuperó la titularidad. | Fuente: Andina





NUESTROS PODCAST

¿Cuál es el impacto de la basura callejera sobre la salud pública?

La basura acumulada en las calles está asociada a la aparición de diversas enfermedades infecciosas, tales como disentería y fiebre tifoidea. La basura orgánica atrae insectos y ratas que pueden transmitir bacterias y parásitos en la población aledaña. Al causar contaminación ambiental por dióxido de carbono, metano y óxido nitroso, la acumulación de basura callejera ocasiona también problemas respiratorios y oculares.