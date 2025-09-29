Últimas Noticias
Alianza Lima vs Atlético Grau EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver la fecha 12 del Torneo Clausura?

Alianza Lima vs Atlético Grau EN VIVO | hora y canal Torneo Clausura
Alianza Lima vs Atlético Grau EN VIVO | hora y canal Torneo Clausura | Fuente: RPP | Fotógrafo: RPP
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

Alianza Lima recibe a Atlético Grau se enfrentan por la fecha 12 del Torneo Clausura. Entérate a qué hora empieza y dónde ver el partido EN VIVO.

Por la recuperación. Alianza Lima se enfrentará a Atlético Grau con la obligación de sumar tres puntos para mantener las chances de ganar el Torneo Clausura. De sus últimos cinco partidos, ganó dos, empató uno y perdió dos. Al frente, tendrá a un rival de cuidado. El cuadro norteño no pierde sus últimos cuatro partidos (tres ganados y uno empatado) y, de ganar, superaría al equipo de La Victoria. ¿A qué hora juegan y dónde ver el partido EN VIVO?

Alianza Lima vs Atlético Grau se disputará este miércoles 1 de octubre en el Estadio Alejandro Villanueva (Matute), desde las 8:30 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por L1 Max y L1 Play. También se podrá escuchar por los 89.7 FM y 730 AM de RPP y Audioplayer. El minuto a minuto irá por RPP.pe.

Alianza Lima vs Atlético Grau: altas y bajas para la fecha 12 del Torneo Clausura 2025

Alianza Lima no contará para el duelo ante Atlético Grau con tres jugadores fundamentales: Carlos Zambrano, Renzo Garcés y Eryc Castillo. Además, no estaría Alessandro Burlamaqui, quien se encuentra lesionado.

¿Cuándo y dónde juegan Alianza Lima vs Atlético Grau en vivo por el Torneo Clausura 2025?

El partido entre Alianza Lima vs Atlético Grau se disputará este miércoles 1 de octubre en el estadio Alejandro Villanueva (Matute). El recinto tiene capacidad para 34 000 espectadores.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs Atlético Grau en vivo por el Torneo Clausura 2025?

  • En Perú, el partido Alianza Lima vs Atlético Grau comienza a las 8:30 p.m.
  • En Colombia, el partido Alianza Lima vs Atlético Grau comienza a las 8:30 p.m.
  • En Ecuador, el partido Alianza Lima vs Atlético Grau comienza a las 8:30 p.m.
  • En Chile, el partido Alianza Lima vs Atlético Grau comienza a las 9:30 p.m.
  • En Bolivia, el partido Alianza Lima vs Atlético Grau comienza a las 9:30 p.m.
  • En Venezuela, el partido Alianza Lima vs Atlético Grau comienza a las 9:30 p.m.
  • En Brasil, el partido Alianza Lima vs Atlético Grau comienza a las 10:30 p.m.
  • En Argentina, el partido Alianza Lima vs Atlético Grau comienza a las 9:30 p.m.
  • En Paraguay, el partido Alianza Lima vs Atlético Grau comienza a las 9:30 p.m.
  • En Uruguay, el partido Alianza Lima vs Atlético Grau comienza a las 9:30 p.m.
  • En México (CDMX), el partido Alianza Lima vs Atlético Grau comienza a las 7:30 p.m.
  • En Estados Unidos (Washington), el partido Alianza Lima vs Atlético Grau comienza a las 9:30 p.m.

¿Dónde ver el Alianza Lima vs Atlético Grau en vivo por TV?

El partido entre Alianza Lima vs Atlético Grau se podrá ver EN VIVO por TV a través de L1 Max. Vía streaming, el cotejo será transmitido por L1 Play. También se podrá escuchar EN DIRECTO por los 89.7 FM y 730 AM de RPP y Audioplayer.

Alianza Lima vs Atlético Grau: alineaciones posibles

Alianza Lima: Viscarra; Huamán, Estrada, Chávez, Trauco; Cari, Aquino, Ceppelini; Quevedo, Gentile y Cantero.

Atlético Grau: Álvarez; Rostaing, Tapia, Franco, Bolívar; Soto, Guarderas; Garro, Bandiera, De la Cruz; Sandoval.

Alianza Lima vs Atlético Grau: últimos resultados

Alianza Lima

  • Cienciano 2-1 Alianza Lima
  • U. de Chile 2-1 Alianza Lima
  • Alianza Lima 4-0 Comerciantes Unidos

Atlético Grau

  • Atlético Grau 3-1 Sport Huancayo
  • Sport Boys 1-1 Grau
  • Atlético 2-0 Alianza Universidad
Alianza Lima Atlético Grau Liga 1 Liga 1 Te Apuesto

