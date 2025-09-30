Alianza Lima vs Atlético Grau EN VIVO: juegan en Matute por la fecha 12 del Torneo Clausura

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Alianza Lima vs Atlético Grau EN VIVO: se enfrentan este miércoles 1 de octubre por la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga1 Te Apuesto 2025. El encuentro se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva (Matute), desde las 8:30 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por L1 Max y L1 Play. También podrás escuchar el partido por los 89.7 FM y 730 AM de RPP y Audioplayer. El minuto a minuto lo tendrás por RPP.pe.

LA FIESTA DEL FÚTBOL Todo lo que debes saber sobre las Eliminatorias ¡TODA LA INFO AQUÍ!

Alianza Lima vs Atlético Grau: ¿Cómo llegan a la fecha 12 del Torneo Clausura 2025?



Alianza Lima llega al partido luego de perder 2-1 ante Cienciano. Atlético Grau, en cambio, llega tras derrotar 3-1 a Sport Huancayo.

¿Cuándo y dónde juegan Alianza Lima vs Atlético Grau en vivo por la fecha 12 del Torneo Clausura 2025?



El partido entre Alianza Lima vs Atlético Grau se disputará este miércoles 1 de octubre en el estadio Alejandro Villanueva (Matute). El recinto tiene capacidad para 34 000 espectadores.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs Atlético Grau en vivo por el Torneo Clausura 2025?



En Perú , el partido Alianza Lima vs Atlético Grau comienza a las 8:30 p.m.

, el partido Alianza Lima vs Atlético Grau comienza a las 8:30 p.m. En Colombia, el partido Alianza Lima vs Atlético Grau comienza a las 8:30 p.m.

En Ecuador, el partido Alianza Lima vs Atlético Grau comienza a las 8:30 p.m.

En Chile, el partido Alianza Lima vs Atlético Grau comienza a las 9:30 p.m.

En Bolivia, el partido Alianza Lima vs Atlético Grau comienza a las 9:30 p.m.

En Venezuela, el partido Alianza Lima vs Atlético Grau comienza a las 9:30 p.m.

En Brasil, el partido Alianza Lima vs Atlético Grau comienza a las 10:30 p.m.

En Argentina, el partido Alianza Lima vs Atlético Grau comienza a las 9:30 p.m.

En Paraguay, el partido Alianza Lima vs Atlético Grau comienza a las 9:30 p.m.

En Uruguay, el partido Alianza Lima vs Atlético Grau comienza a las 9:30 p.m.

En México (CDMX), el partido Alianza Lima vs Atlético Grau comienza a las 7:30 p.m.

En Estados Unidos (Washington), el partido Alianza Lima vs Atlético Grau comienza a las 9:30 p.m.

¿Qué canal transmite el Alianza Lima vs Atlético Grau en vivo por TV?



El partido entre Alianza Lima vs Atlético Grau se podrá ver EN VIVO por TV a través de L1 Max. Vía streaming, el cotejo será transmitido por L1 Play. También se podrá escuchar EN DIRECTO por los 89.7 FM y 730 AM de RPP y Audioplayer.

Alianza Lima vs Atlético Grau: alineaciones posibles

Alianza Lima: Viscarra; Huamán, Estrada, Chávez, Trauco; Cari, Aquino, Ceppelini; Quevedo, Gentile y Cantero.

Atlético Grau: Álvarez; Rostaing, Tapia, Franco, Bolívar; Soto, Guarderas; Garro, Bandiera, De la Cruz; Sandoval.