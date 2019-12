Pablo Bengoechea: "Al final del partido vamos a abrazarnos todos, así no campeonemos" | Fuente: RPP Deportes | Fotógrafo: Carlos Lora

Si hay que destacar algo en Alianza Lima, a parte de haber sido parejo a lo largo del campeonato, es la unión que hay en el equipo, característica que bien la ha plasmado el entrenador Pablo Bengoechea, quien hizo énfasis en ello y dijo lo demostrarán al término del campeonato.

"Al final del partido nos vamos a abrazar todos, ganemos o perdamos. Ojalá que esos abrazos sean con el título. Lo daremos todo. Ojalá alcance. Uno puede perder dándolo todo, pero es muy difícil ganar sin darlo todo", manifestó Bengoechea en conferencia de prensa.

Además el estratega uruguayo señaló que se siente contento por el trabajo hecho del equipo a lo largo del año y confía que levantarán el título nacional. “Estoy muy feliz que Alianza Lima me dé trabajo, ya agradecí a los jugadores por todo el año realizado. No nos conformamos de no ser campeones, hasta que el árbitro no termine, vamos en busca de eso”, puntualizó.

Alianza Lima llegará al partido de vuelta con la imperiosa necesidad de revertir el mal resultado si quiere lograr el título 25 de su historia. Además, no podrá utilizar al defensa Anthony Rosell que fue expulsado tras el uso del VAR por primera vez en el fútbol peruano.